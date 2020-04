Duben byl pro ústecký hokej plný kotrmelců. Nejprve vyšlo najevo, že Slovan přišel kvůli pandemii koronaviru o možnost tajemného sponzora, jenž chtěl navýšit čtrnáctimilionový rozpočet na 20 milionů. Místo stavby kádru, který se měl rvát o co nejlepší příčky pro play-off, tak přišel boj o zachování prvoligové příslušnosti.

Na valné hromadě společnosti s ručeným omezeným v polovině měsíce byli zvoleni nový sportovní manažer (Jan Čaloun) a také jednatel pro ekonomiku (Jaromír Holík), kteří vyjádřili přání a snahu Chance ligu v metropoli na Labi zachovat. "Rozhodující bude valná hromada spolku HC Slovan, která se nyní musí sejít. Tuto vizi jim musíme představit, ale doby, kdy jsme zde zápasily s dluhy, jsou pryč, takže věřím, že zde druhá nejvyšší soutěž zůstane zachována," řekl před dvěma týdny po svém zvolení Holík, jenž je zároveň předsedou spolku, který má v hokejovém s.r.o. 56%, a je tudíž většinovým vlastníkem.

PŘIHLÁŠKU PODÁME

V úterý 28. dubna nakonec na valné hromadě HC Slovan spolek padlo rozhodnutí, že klub přihlášku do první ligy podá.

"Valná hromada HC Slovan Ústí nad Labem spolek na dnešním jednání 28. 4. 2020 přijala usnesení, že podá přihlášku do Chance ligy pro sezónu 2020/2021. HC Slovan Ústí nad Labem spolek vždy preferoval první ligu, jelikož je Slovan tradičním klubem v našem městě," stojí v oficiálním prohlášení, které bylo zveřejněno na klubovém webu. "Výkonný výbor dostal od valné hromady úkol vypracovat organizační strukturu klubu včetně personálního obsazení. Věříme, že i v této nelehké době, dokáže Slovan ve spolupráci se svými partnery, překonat toto období a nadále provozovat v Ústí nad Labem první ligu," píše se nadále.

DALŠÍ KROKY

Do I. ligy musí být klub přihlášen do konce května, nové vedení ale nyní čeká tvrdá lopota. Sice už ví, jakou soutěž by měl Slovan hrát, nyní ale musí postavit hráčský i realizační tým, neboť pod smlouvou je údajně v Ústí jediný hráč. Navíc bude potřeba minimálně udržet stávající příjmy, ideálně najít příjmy nové, což vzhledem k situaci kolem koronaviru nebude jednoduché.

Rozhodnutí vzbudilo mezi fanoušky rozporuplné reakce. Někteří jsou nadšení a věří, že nejhorší je zažehnáno, jiní by volili "restart" přes 2. ligu. Jistý je nyní fakt, že Slovan do konce května podá přihlášku do druhé nejvyšší seniorské soutěže. Až další dny či týdny ukáží, s jakým rozpočtem, kdo tým povede a kteří hráči obléknou v příští sezóně žlutomodrý dres.