Svůj jízdní řád už zná nový ročník 2. hokejové ligy. V ní se zeštíhlil počet severočeských zástupců, Jablonec přenechal svou licenci sestupujícímu Hronovu, v soutěži tak zůstanou pouze Ústí nad Labem, Děčín, Most a Chomutov.

Derby mezi hokejisty Ústí nad Labem a Chomutova v sezóně 2022/2023 | Foto: Helena Smetanová

Všechny tyto celky budou hrát v patnáctičlenné skupině západ každý s každým jednou doma, jednou venku. Nováčkem jsou Kralupy nad Vltavou, naopak přihlášku nepodaly Klatovy. Po 44 kolech se tabulka znovu rozpůlí na lepší osmičku a horší sedmičku účastníků, kde se bude hrát o přímý postup či o předkolo, následovat bude stejně jako loni play-off.

První dvě kola se budou hrát v rámci dané skupiny na tři vítězná utkání. Semifinále a finále 2. ligy už se bude hrát i se dvěma nejlepšími celky z play-off skupiny východ (celkem 12 mužstev) na čtyři vítězství. Šampion soutěže postoupí přímo do Chance ligy. Start dlouhodobé části je 23. září, poslední kolo včetně nadstavby pak 9. března. Hracími dny jsou znovu středy a soboty.

Ústí (Cheb) a Děčín (Tábor) začnou doma, Most jede do Kralup, Chomutov do Letňan. Hned 2. kolo přinese obě pikantní derby, Slovan přivítá děčínské Medvědy, Piráti budou hostit Most.

Kompletní rozlosování základní části 2. ligy skupiny západ:

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2023-06-04-ii.-liga-cr-1.-cast-sk.-zapad.pdf