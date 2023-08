Karel Kubát. Jméno, které je v hokeji nejen na severu Čech dobře známé. Dnes už 35letý obránce načal letní přípravu s druholigovým Ústím nad Labem, zážitků ze své kariéry by ale mohl vyprávět spoustu.

Odchovanec Litvínova oblékl v minulosti krátce i dres Mostu, Kadaně, Litoměřic či právě ústeckého Slovanu, nejlepší léta ale prožil u Chemiků. S Vervou získal před osmi lety mistrovský titul, o rok dřív získal bronz se Spartou. Nakoukl také do národního týmu, v dalekém Vladivostoku si rok vyzkoušel slavnou KHL.

Kvůli penězům strávil poslední dva roky v rumunském HSC Csíkszereda, na pokračování se však nedohodl, i proto je zatím ve hře fakt, že vyztuží obranné řady Slovanu. „Všechno je možné,“ usměje se. „Bavili jsme se s panem Růžičkou i s panem Evanem a uvidíme, zda se najde něco jiného nebo zůstanu v Ústí.“

Takže sondujete i jiné možnosti?

Jednal jsem ještě v Rumunsku, ale tam to padlo, takže zatím jsem tady. Něco by mi měl sehnat můj manažer, ale zatím od něj nic nevím. Neozývá se (smích).

Právě v Rumunsku jste strávil dvě poslední sezóny. Jaký je tamní hokej? Pro laika to zní dost exoticky…

Co bych vám k tomu řekl… Je tam asi osm týmů, úrovní bych to přirovnal ke krajskému přeboru. Čtyři celky jsou tam trochu kvalitnější, zbytek je o ničem. My jsme ale hráli maďarskou ligu, která je o dost lepší. Horší to však bylo s cestováním, když čtyřikrát za sezónu jedete 12 hodin do Budapešti, tam odehrajete tři, čtyři zápasy, a zase jedete zpět. Jinak to bylo pohodové angažmá.

Co spoluhráči a rozhodčí v takové soutěži?

Co se týče spoluhráčů, šlo vesměs o cizince. Kanaďané, Rusové, takže tým jsme měli kvalitní, dost tu úroveň zvedali. U rozhodčích už je to horší, nejsou to profesionálové, takže za to nedostávají zaplaceno, jdou si po práci zapískat, na ně jsme dost nadávali. Občas pískají nesmysly a úplně to nezvládají, zažil jsem i situaci, kdy jeden Kanaďan z KHL po vyloučení vzal na střídačce popelnici a hodil ji na led. To bylo dost výstřední (smích).

Vám osobně se dařilo i v produktivitě…

Loňský ročník se mi povedl, skončil jsem druhý v bodování obránců, navíc jsem měl mezi beky nejvíce branek. Ve finále mi to ale bylo k ničemu, jelikož jsme se nedomluvili na dalším kontraktu.

Proč?

Poslali mi návrh smlouvy, na který jsem ale nepřistoupil, představoval jsem si trochu jiné peníze. Oni se pak už ani neozvali a zhruba po měsíci jsem se z Instagramu dozvěděl, že už se mnou ani s jedním dalším spoluhráčem nepočítají.

Finančně to tedy bylo slabé? Dá se to porovnat třeba s českou 1. ligou? A jak to vůbec chodí s výplatami v Rumunsku?

To zase ne, výplaty tam jsou asi lepší než u nás v 1. lize, na rovinu říkám, že jsem tam šel vyloženě kvůli penězům. Navíc nebyl jediný problém že by nám klub dlužil nebo něco podobného, všechno vždy přišlo včas a tak, jak mělo.

Zázemí bylo také na úrovni?

Tam už to bylo horší, v Ústí je to rozhodně lepší. Zimák tam byl už starší, kabina také žádný zázrak, zkrátka nic moc. Na druhou stranu tam jdete hrát hokej a vydělat peníze, takže to skousnete.

Zajímavý jistě musí být i život v takové destinaci…

Já jsem hrál v podstatě v takové vesnici, je to něco podobného jako tady Litvínov, také takové malé. Ale sto kilometrů od nás byl Brašov, krásné velké město s horským střediskem, tam když jsme jeli na výlet, tak to stálo za to.

Moře jste nenavštívil?

Ne, to bylo hrozně daleko, navíc v Rumunsku se dost špatně cestuje. Není tam moc dálnic a táhnout se někde pět, šest hodin po okreskách, to se vám fakt nechce.

O Rumunsku často panují představy že jde o chudší zemi, souhlasíte s tím?

Já jsem žil v maďarské oblasti, kde se mluví pouze maďarsky a dá se říct, že Rumuny tam nesnáší (smích). Ale žádná chudoba tam není. V některých okolních vesnicích sice lidé jezdili na koňských povozech a byly tam trochu horší domy, ale ve městě je to na úrovni, rozhodně to není žádná džungle, jak si tu možná lidé myslí.

Žijí tamní lidé hokejem?

Já bych řekl, že ano. Na stadion se vejde kolem tří tisíc lidí, v play-off nebo proti lepším soupeřům bylo opravdu narváno. Tím, že je ta hala menší, byl to opravdu hukot.

Prý jste tam žil sám, nemrzelo vás, že tam s vámi není třeba partnerka?

Občas přijela, ale nežila tam se mnou na stálo. Ono by to stejně nebylo nic moc, často hrajete, pořád jste někde pryč… Klub nás celkem často pouštěl domů, když bylo volno, sbalili jsme se a jeli jsme třeba na týden domů, což bylo fajn.

Celkově tedy berete toto angažmá jako pozitivní?

Rozhodně! Ze začátku jsem měl trochu obavy, ale příjemně mě to překvapilo, opravdu mi tam nic nechybělo. Bydlel jsem na hotelu hned vedle zimáku, od klubu jsem měl veškerý servis.

Po extralize a Litvínovu se vám občas zasteskne?

(Nejprve smích, pak chvíli přemýšlí)… Tak samozřejmě, že to bylo něco jiného a že se mi po tom občas stýská. Ale to už je pryč a vrátit se to nedá.

Myslíte, že jste mohl ze své kariéry vytřískat víc? Asi to slýcháte často, že?

Právě… Samozřejmě, že jsem mohl někde udělat něco navíc, ale to se nedá takhle srovnávat. Nějak bylo, nějak bude (úsměv).

Je vám 35 let, věk člověk nezastaví… Jaké jsou tedy vaše současné ambice? Musí být čím dál tím těžší sehnat nějaké opravdu dobré angažmá…

Máte pravdu, už nejsem nejmladší, takže bych už tu možná klidně dohrál kariéru a byl doma.

Karel Kubát

Věk: 35 let

Post: obránce

Kariéra:

Litvínov (s přestávkami 2002-2020) – hostování a střídavé starty Most (2007/08), Ústí n. L. (2008-2010), Chomutov (2010), Litoměřice (2011), Zvolen (2020)

Sparta Praha (2013/2014)

Vladivostok (2018/2019)

Kadaň (2020/2021)

Nowy Targ (2020/2021)

Csíkszereda (2021-2023)

Reprezentace (počet zápasů, kanadské body):

Česko U18 (5, 1+0), Česko U20 (14, 1+0), Česko (4, 1+1)