Hokejisté Ústí nad Labem nezvládli severočeské derby a ve 2. kole 2. ligy prohráli s Děčínem 4:6. O výsledku rozhodla 3. třetina, kterou Slovan prohrál 1:3.

Slovan Ústí - HC Děčín, hokej 2. liga 2023/2024. Vladimír Růžička | Foto: Deník/Daniel Brzák

Utkání mělo grády nejen na ledě, kde byla k vidění spousta šarvátek i osobních soubojů, ale také v hledišti, kde se oba fanouškovské tábory předháněly nejen v hecování, ale i ve vulgárních urážkách. Spokojenější mohli být nakonec Děčínští, jejichž miláčci ve třetí periodě zlomili duel na svou stranu a odvezli si cenné tři body.

"My jsme jeli do Ústí s pokorou, protože jsme věděli o síle, kterou domácí mančaft má, což se potvrdilo i na ledě. Obrovskou bojovností a zarputilostí se nám ale povedlo zápas dotáhnout k vítěznému konci," liboval si trenér hostujícího Děčína David Švagrovský. "Pomohli jsme si přesilovkami a samozřejmě když to bylo nejvíc potřeba, podržel nás v bráně skvělý Petrásek. Podle mě to bylo vyrovnané a nakonec se to překlopilo na naši stranu," dodal.

Ačkoliv si děčínští hráči v kabině výhru pořádně užívali, Švagrovský jim žádnou speciální prémii nevypisoval. "Kluci, co dříve hráli v Ústí, něco vyhlásili, ale jinak si myslím, že derby je samo o sobě dost motivující. Přišla opět skvělá návštěva, hrálo se před výbornou kulisou a za mě mělo derby všechno, co mělo mít, emoce, góly, hrálo se nahoru dolu, řekl bych, že si to všichni užili."

"Bylo to utkání hodně podobné tomu s Chebem. Rozhodla naše nedisciplinovanost, kdy jsme měli ve 2. třetině spoustu vyloučených, řada hráčů se tak unavila v oslabení, naopak jiní se nedostali na led. Druhým kamenem úrazu byla 3. třetina, kdy máme skoro minutu padesát přesilovku pět na tři a nedáme gól," viděl domácí kouč Vladimír Růžička jasně příčiny porážky.

Po utkání zůstal se svými svěřenci v kabině o něco déle, při rozhovoru ovšem popřel, že by šlo o rozlučkovou řeč před jeho odchodem do Slovanu Bratislava. "Rozebrali jsme si co a jak," prohodil stroze. "Ke zbytku se vyjadřovat nebudu, to stále platí," odpověděl na dotaz ohledně jeho možného odchodu z Ústí.

A kdy by měl být poodestřen háv tajemství? "Možná zítra, uvidíme, co bude," dodal úspěšný kouč předtím, než zmizel v útrobách stadionu.