Ve Vsetíně jste byl platným bekem, zblokoval jste 66 střel, na ledě jste trávil přes 19 minut na zápas. Proč jste nezůstal?

Těžko říct, netuším, jaký byl zájem ze strany klubu, všechny tyto věci za mě vyřizuje můj agent. Asi ale sezóna nevyšla úplně podle představ vedení, takže chtěli nějakou změnu, roli možná hrály i finance, opravdu nevím, neznám konkrétní důvody.

Jak budete na Vsetín vzpomínat? Tamní kulisa je opravdu bouřlivá…

To je pravda, chodí hodně lidí, vytváří bouřlivou atmosféru, přál bych to každému zažít, aby si takovou atmosféru zkusil. Fanoušci tam jsou úžasní, když se daří, je to hodně příjemné. Na druhou stranu když to drhne, bývá to občas trochu nepříjemné, ale to tak bývá.

Po pěti letech jste zpět na severu Čech. Jste spokojený?

Ústí kontaktovalo mého agenta a mě ta nabídka oslovila. Chtěl jsem už být i blíž domovu, bydlím v Praze, takže jsem rád, že to nebudu mít takovou dálku. V dnešní době navíc není úplně jednoduché najít nové místo, takže jsem rád, že jsme se domluvili.

Jak se vám v Ústí hrálo jako soupeři?

Jezdil jsem sem docela rád. Je tu velké kluziště, což mi vyhovuje. Uvidíme, jak mi to tu půjde jako domácímu hráči.

Řada klubů s podpisy vyčkává, je pro vás tedy asi dobré, že už máte jistotu, že?

Pochopitelně. I to byl důvod, proč jsem do toho šel. Když je zájem ze strany klubu, pro hráče je to vždycky plus. Mohu se už v klidu soustředit na přípravu a nemusím řešit, kde budu hrát.

Přispělo k vašemu rozhodnutí i angažování Michala Trávníčka, což je další zkušený hráč, a ukazuje to, že Ústí by mohlo mít slušné ambice?

I to je jedna z věcí, je fajn vidět, že tu na něčem pracují. Svým způsobem to je důležitý krok, tým bude mladý a nebude to žádná legrace, na druhou stranu je to výzva. Myslím, že všichni, co tu jsme, do ní půjdeme naplno a budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek.

Přesto, co se týče sezónních cílů, to asi bude oproti Vsetínu rozdíl…

To jistě, Vsetín měl poslední roky ta nejvyšší očekávání, například vítězství v základní části i v play-off, nebo minimálně finále. Tady to asi bude trochu níž, ale člověk nesmí být úplně bez ambicí, to by bylo špatné.

I ve Slovanu budete jedním z klíčových obránců, předpokládám, že tato role vám vyhovuje…

Samozřejmě, nikdo nechce hrát šestého či sedmého beka. Doufám, že svou úlohu splním, čeká se to ode mě, ale jsem na podobný tlak zvyklý, takže si myslím, že mi to bude vyhovovat.

Bude tu spousta mladých kluků. Jste hráč, který by k sobě měl raději nějakého zkušeného parťáka, nebo byste byl trpělivý i s benjamínky?

Řekl bych, že jsem hodně trpělivý. Sám vím, že ani já nejsem geniální, ty chyby dělá každý, takže rád někomu pomohu. Samozřejmě je ale vždycky fajn mít vedle sebe nějakého špílmachra, ale očekávám spíš, že k sobě budu mít mladou krev.

Sledujete po očku situaci v Chomutově, kde jste hrál?

Vnímám celkové dění v hokeji, čtu články, takže i o Chomutovu vím. Podrobnosti samozřejmě neznám, to asi vědí jen ti lidi, kteří u toho jsou přímo, ale je to škoda. Dostalo se to do nějaké situace, ve které by to asi být nemělo, ale těžko říct, zda to je cesta nebo ne.

Jak na Piráty vzpomínáte?

V dobrém. Tým byl kvalitní, prožili jsme skvělou sezónu, v níž jsme postoupili do extraligy, takže to byl velký úspěch a splnění sezónních cílů. Byla to pro nás úleva, protože cokoliv jiného tam tehdy bylo brané jako velké zklamání.

V barážové soutěži jste naopak poslali do I. ligy Slávii, jejíž jste odchovanec. Jak vám bylo?

Bylo to nepříjemné, bohužel takto to v tom sportu chodí. Soupeře si nevybíráte, bylo to mezi námi a Slavií. Když hrajete za Chomutov, hrajete zkrátka za Chomutov a nedá se nic dělat. Je ale pravdou, že sešívaní se v tu dobu potápěli a stejně by je to možná potkalo příští rok.

Pražané vás nekontaktovali s nabídkou na tuto sezónu?

Nějaká jednání asi probíhala, ale nedopadlo to.

Co říkáte na systém Chance ligy? Devatenáct týmů, co vy na to?

Sám jsem na to zvědavý. Podle mého názoru je těch týmů až moc, nicméně ta situace se tak vyvinula a bylo potřeba to nějak vyřešit. Uvidíme, jaký bude hrací model, ale mám dojem, že zápasů moc nepřibude.

Tři týmy ale bude čekat sestup…

To je také zajímavá věc. Je to hodně, bude to těžké. Ačkoliv je týmů hodně, důležitý bude každý bod, protože když vám nevyjde kousek základní části, už jste v tom namočení.

Prostoru na výpadky tedy nebude mnoho…

Souhlasím, musíme od začátku fungovat. Po základní části se tabulka zase rozdělí, ve spodní části se sice také bude hrát o play-off, týmy však budou hodně vyrovnané, takže určitě každá chyba bude může mrzet.

Jiří Drtina

Věk: 35 let

Post: Obránce

Extraliga:

498 zápasů (25 G + 65 A)

2007/2008 titul se Slavií Praha

Baráž o extraligu:

11 zápasů (0+1)

I. liga:

365 zápasů (38+112)

Kariéra:

Slavia Praha, Písek, Mladá Boleslav, Písek, Nymburk, Havlíčkův Brod, Kladno, Karlovy Vary, Chomutov, Kadaň, Vsetín

Sault Ste. Marie Greyhounds, Guelph Storm (Ontario Hockey League, Kanada)