„Tentokrát jsme s výkonem spokojení. Měli jsme pomalejší začátek, nicméně náš výkon gradoval s postupem času. Ve třetí třetině jsme to potvrdili také vstřelenými brankami a dosáhli výraznějšího vítězství,“ chválil asistent trenéra Čalouna Martin Štěpánek své mužstvo, které soupeře takřka dvojnásobně přestřílelo (56:30).

Z vítězství se raduje také Most. Lvi zabrali a doma srazili vysoko 5:1 Kobru Praha. „Potřebovali jsme už zabrat a povedlo se nám to na domácím ledě. Panuje spokojenost, zápas jsme měli jasně ve vlastních rukách. Tři body jsou hodně cenné,“ řekl šéf klubu Lukáš Bednařík.

O domácí neporazitelnost přišel Chomutov, který podlehl 4:5 Příbrami. „Je to velká škoda. Soupeř byl v první třetině lepší a my se nedokázali vyrovnat se čtyřmi útoky. Chtěli jsme pošetřit síly, abychom je měli v závěru, což se nám nevyplatilo,“ litoval chomutovský kouč Kamil Koláček. „Od druhé třetiny jsme hráli dobrý hokej a měli jsme spoustu šancí. Z přemíry snahy, kdy jsme se snažili vyrovnat, jsme udělali chyby a oni jednu z nich využili. Zápas jsme prohráli v první třetině, protože pak jsme byli dvě třetiny možná i lepším týmem. Ale bohužel tři body putují k soupeři,“ krčil zklamaně rameny.

ŠELMY ZKROCENY

Nevedlo se ani Medvědům z Děčína. Ti drželi na ledě prvních Letňan půl hodiny remízu 2:2. Pak ale domácí přidali čtyři branky a dle očekávání zvítězili. „ Věděli jsme, že nás čeká první tým tabulky, chtěli jsme hrát hlavně dobře do obrany. Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme hned v prvním střídání dali branku. Poté jsme dostali dva úplně zbytečné góly, naštěstí jsme opět vzápětí srovnali,“ načal hodnocení šéf děčínské lavičky Tomáš Mareš.

„Druhá třetina rozhodla o celém zápase. Soupeř dal třetí branku, my jsme si naopak nepomohli v situacích dva na jednoho, kdy jsme toho třikrát v řadě nevyužili. Čtvrtý gól jsme dostali z jasného postavení mimo hru a za protesty šli do oslabení,“ čertil se. „Patnáct sekund před koncem druhé třetiny jsme dostali pátou branku. Myslím si, že Letňany vyhrály zcela zaslouženě, na druhou stranu musím mužstvo pochválit za odvedenou hru, bojovnost a nasazení. To nás musí zase o kousek posouvat dál. V sobotu nás čeká další těžký zápas, kdy hostíme druhou Příbram.“

Stejný výsledek museli skousnout také jablonečtí Vlci, kteří nestačili 2:6 na Benátky nad Jizerou. „Do utkání jsme dneska vstoupili naprosto laxně, jako kdybychom vůbec nechtěli hrát. Nebyli jsme schopní hrát. Brzy jsme dostali dva góly a po takovém začátku se vždycky špatně startuje a těžko se to dohání,“ mrzelo jabloneckého kouče Jana Šuráně.

„Po první třetině jsme si řekli, že takhle tedy ne a podařilo se nám srovnat. Pak ovšem přišly dva fauly, jeden náš za nesportovní chování. Utkání rozhodl gól na 4:2,“ vypíchl ze svého pohledu zlomový moment celého střetnutí. V sobotu hrajeme konečně doma. Nevydařených zápasů teď máme na kontě až příliš, už je potřeba to otočit,“ zavelel rezolutně.

VÝSLEDKOVĚ:

Slovan Ústí n. L. – Hronov 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

Mostečtí lvi – Kobra Praha 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Piráti Chomutov – Příbram 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Letňany – Medvědi Děčín 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

Benátky nad Jizerou - HC Vlci Jablonec nad Nisou 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)