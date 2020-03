Jednašedesát let nepřetržitě působí Litvínov v nejvyšší soutěži. Pokud ale nezvládne bitvu s Kladnem, slavná historie klubu bude navždy poskvrněna sestupem. Rozhodne jeden jediný mač.

Zápas pravdy je tady. Teď už není kam couvnout. Litvínov si to rozdá s Kladnem o extraligovou licenci pro příští sezonu. Kdo v pítek vyhraje, zachrání se. Krušnohorci budou mít v zádech podporu vyprodaného stadionu, Rytíři zase auru legendárního Jaromíra Jágra. Kdo z nich tíhu okamžiku unese, bude slavit.

Ale pozor! Vše mohou zamotat Pardubice. Dynamo pod vedením matadora Rolinka má o bod víc než Litvínov i Kladno k jistotě záchrany mu stačí urvat v Brně bod. Když nezaboduje, mohou se radovat družiny veteránů Hübla a Jágra, pokud se o body podělí 2:1 ve prospěch Kladna. Tak moc je situace před koncem zamotaná.

„Tahle sezona už nebude pěkná, ale hlavně ať se nespadne,“ modlí se jednačtyřicetiletý veterán Viktor Hübl. Chemici už mohli mít klid, jenže nezvládli předposlední duel s Olomoucí. A tak si to musejí vyžrat až do konce. „Pořád to máme ve svých rukou,“ přidává gólman Jaroslav Janus. „Musíme se na to připravit, být pozitivní. Dostali jsme se do toho vlastní vinou. Teď to musíme nějak vybojovat," burcuje trenér Vladimír Kýhos.

Kladenští Rytíři se musí spolehnout jen sami na sebe. Spasí je pouze jakákoliv výhra nad Litvínovem. „Teď už nemusíme koukat na nikoho jiného, jen na sebe. Je to buď, anebo. Záleží jen na nás, jak to dnes v Litvínově odehrajeme,“ říká kladenský trenér David Čermák.

V šťastný konec ale doufají i v Pardubicích. „Půjdeme do toho agresivně, hraje se o všechno. Budeme hrát na krev, abychom se pak mohli podívat do zrcadla a řekli si, že jsme na ledě nechali všechno,“ burcuje Tomáš Rolinek, jehož týmu stačí jakýkoliv bodový zisk.

Smrtící ruleta závěrečného kola základní části se roztočí v 18 hodin. Ať už v bitvě tří slavných dynastií padne kdokoliv, jedno je už teď jisté – z extraligy zmizí tradiční klub s bohatou historií. A to je pro český hokej obrovská škoda.

Komu přejí záchranu?

Robert Kysela (bývalý hráč a GM Litvínova): „Litvínov je klub, který patří do extraligy, a pevně věřím, že se v ní udrží. Věřím, že to kluci ustojí a ligu zachrání. Jirku Šlégra znám velmi dobře a vím, že mu na klubu záleží. Ale není to jenom v jeho moci. Teď je to především na hráčích a trenérech. Věřím, že to zvládnou.“

Petr Tenkrát (odchovanec Kladna): „Přiznám se, že poslední zápasy Kladna jsem bedlivě sledoval. A musím říct, že v minulých třech utkáních doslova utekli hrobníkovi z lopaty. Je hrozně důležité, že to teď mají ve svých rukách. Půjde o všechno a já doufám, že to Kladno zvládne a udrží se v extralize.“

Jaké mají šance?

Pardubice, 12. místo – 61 bodů

- k jistotě jim stačí bod ze zápasu v Brně, pak se nebude muset ohlížet na výsledek zápasu Litvínov – Kladno

- pokud by Kladno podlehlo Litvínovu, může si Dynamo dovolit prohrát

- kdyby Kladno vyhrálo v prodloužení nebo na nájezdy a zároveň Pardubice nezískaly ani bod, sestupovaly by

Litvínov, 13. místo – 60 bodů

- výhra s Kladnem = záchrana

- pokud vybojuje jen bod, musí spoléhat na porážku Pardubic v základní hrací době

- když nezíská ani bod, spadne

Kladno, 14. místo – 60 bodů

- výhra s Litvínovem = záchrana

- v případě zisku jen bodu se poroučí zpět do 1. ligy