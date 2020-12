Zápas v Kolíně se Slovanu nepovedl, proč?

Rozhodla první třetina, kde jsme dostali tři góly, musíme hrát 60 minut a ne jenom čtyřicet. Opakuje se to, co se stávalo v předchozích zápasech a hlavně musíme proměňovat šance, to byla asi největší chyba. Bohužel nezvládli jsme zápas o 6 bodů, což je velká škoda.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezóny z pohledu týmu?

Řekl bych, že před koronavirovou pauzou jsme hráli dobrý hokej a sbírali jsme i body. Po té přestávce jsme vůbec nechytili rytmus zápasů, který se projevil čtyřmi prohranými utkáními za sebou. Ale začínáme se teď zvedat, akorát přes Vánoce se zase hrát nebude, tak snad nás to opět nesrazí.

Co bylo na té dlouhé pauze nejhorší?

Nejhorší bylo, že jsme nikdo nevěděl, kdy se začne znovu hrát a trénovat. To si myslím, že bylo náročné pro všechny, už jsme se začínali bát, že se liga nerozjede vůbec.

Udržoval jste se nějak v kondici?

Ano, dostali jsme individuální plány na doma od našeho kondičního trenéra Jakuba Jirgleho, takže jsme se všichni udržovali v kondici šlapáním na kole a běháním. Ale nic z toho plně nenahradí trénink na ledě, takže stejně člověk přijde na zimák a je zadýchaný, protože je to úplně jiný pohyb.

Po restartu ligy mělo Ústí problémy s dáváním gólů. Čím to bylo způsobené?

Jak už jsem říkal, nechytili jsme zápasový rytmus. Ty věci, které jsme dělali před pauzou, že jsme bruslili, hráli poctivý hokej, to se tam úplně vytratilo a bylo to dost znát, všude jsme byli o krok pozadu. Puky se k nám neodrážely, protože v těch místech, kde jsme měli být, jsme nebyli.

Jak vy osobně jste zatím spokojený se sezónou z osobního hlediska?

Chtěl bych více bodovat, mým cílem je dát co nejvíce gólů.

V Ústí jste už tři roky, jak se vám tady líbí? Máte tu nějaká oblíbená místa, kam chodíte?

Přestěhovali jsme se sem s přítelkyní a jsme tady moc spokojení. Vyloženě oblíbené místo tady asi nemám, já trávím nejvíce času na zimáku a poté doma.

Vzpomenete si na okolnosti, za kterých jste do Ústí přišel?

V přípravném období mě sem na zkoušku doporučil Pavel Janků, se kterým se znám už dlouho. Dohoda byla taková, že po nějakých odehraných zápasech se trenéři (Mach a Mareš) rozhodnou, jestli tady zůstanu nebo ne. Naštěstí mi tedy řekli, že si mě tu nechají, za což jim velmi děkuji.

Byl velký rozdíl mezi hraním za Tábor a za Ústí?

Je to velký rozdíl, protože v Táboře se hraje druhá liga a tam se hokejem živit moc nedá, takže jsou i tréninky večer po práci a v kvalitě soutěže je to předci jenom něco jiného. Ale pro kluky, kteří přecházejí z juniorky do chlapů, je to pro ten začátek v dospělém hokeji dobrá zkušenost.

Předpokládám, že jste se v Táboře hokejem neživil, chodil jste někam do práce nebo studoval?

Nějaký menší plat jsme dostávali, ale v tu dobu jsem ještě studoval a občas chodil na nějakou tu brigádu.

Byla smlouva s Ústím vaše první?

Nebyla to moje úplně první smlouva, už v juniorce Třince jsem podepsal smlouvu a v Táboře jsme také měli hráčské smlouvy. Ale tady v Ústí to byla moje první profesionální hokejová smlouva.

Byl jste vděčný za to, že o vás Ústí projevilo zájem a můžete se hokejem živit?

Ano, to jsem moc rád, vždy jsem se chtěl živit hokejem. Byl to od mala můj sen, takže jsem opravdu vděčný za to, že o mě Ústí projevilo zájem.

Postupně jste se propracoval ze čtvrté do první formace Slovanu, bylo to náročné?

Náročné to bylo, ale ve chvíli, kdy jsem podepsal smlouvu tady ve Slovanu, jsem byl vděčný vůbec za to, že tu v Ústí mohu být a hrát, protože moje cesta k profesionálnímu hokeji byla celkem složitá. Jinak postupně se propracovat do první lajny je určitě náročné pro každého mladého hokejistu.

Jak výrazně vás v kariéře ovlivnil Jarda Roubík?

Určitě mi pomohl, v té první sezoně jsem s ním nastupoval a on mi vysvětloval různé herní situace, jak si je nejvíce usnadnit. Celkově pro mě bylo na začátku hodně důležité vidět a vnímat, jak nad hokejem přemýšlí. I teď jako trenér se nám všem snaží své zkušenosti a rady předat. Je to legenda a jsem rád, že jsem se od něj mohl učit a zahrát si s ním.

Jaké jsou vaše hokejové cíle?

Mým hokejových cílem je hrát extraligu, takže odehrát pár sezón za nějaký extraligový tým u nás.

Vím o vás, že máte rád cestování. Mrzí vás, že v současné době je cestování dost komplikované?

Během sezony stejně není čas na to někam vycestovat, takže mě to teď tolik nemrzí. A přes toto léto jsme byli asi dva týdny v Chorvatsku, kam jezdíme každý rok s rodinou a přáteli.

Až se situace zlepší, kam podniknete první velkou cestu?

Pokud se situace zlepší, tam bychom rádi s přítelkyní po sezoně vyrazili na nějakou letní dovolenou do zahraničí, kam, to ale ještě nevíme.

Blíží se Vánoce, jak a kde je budete trávit?

Vánoce budu trávit jako každý rok doma v Táboře se svou přítelkyní a s mojí a její rodinou. Také samozřejmě navštívíme všechny naše babičky a dědy, tety a strejdy.

K Vánocům patří jídlo. Musíte se jako hokejista v tomto směru nějak omezovat?

Já obecně jím docela hodně a k večeři si dám určitě rybu nebo řízek s bramborovým salátem. Cukroví a vánočku ochutnám, ale jinak tomu moc nedám, já na to sladké moc nejsem.

AUTOR: JAN PROŠEK

Jiří Severa

Věk: 25

Místo narození: Tábor

Post: Útočník

Číslo dresu: 76

Hokejový vzor:

Jaromír Jágr, Jakub Voráček

Letos za Ústí:

Zápasy: 14

Góly: 5

Asistence: 5