„Je to začátek sezóny a pořád je to takové syrové,“ nebyl ani přes výhru úplně spokojený mostecký kouč Petr Rosol. „Myslím si ale, že některé věci už jsou docela dobré a dalo se na ně koukat,“ dodal přeci jen.

„Nám se celý den nepovedl, už ranní trénink nebyl moc kvalitní. Potvrdilo se takové to moudro – jak se trénuje, tak se hraje,“ líčil jeden z domácích trenérů Martin Štěpánek. „Řekl bych, že je mužstvo hodně unavené, protože hodně trénujeme. Nebereme ohled na to, zda je den zápasu nebo ne, i dnes ráno byl hodně těžký trénink,“ nastínil drill v Ústí.

Poklonu složil také soupeři. „Je vidět, že Most je kvalitní tým, jsou sehraní a vědí o sobě. Lépe bruslili, my jsme první třetinu měli parametry a bohužel jsme gól nedali, potom šel náš výkon dolů, nohy nejezdily, posléze už i hlava byla unavená. Jediné co bych rád vyzdvihl je výkon gólmana, protože jen díky němu skončil zápas 1:3,“ velebil Davida Stahla. „Chytal fantasticky, je velmi pozitivní, že máme do sezóny gólmana, který je schopen takové těžké zápasy odchytat.“

Krom Mostu uspěl také další druholigový zástupce z nedalekého Chomutova. Piráti nastříleli šest branek v Chebu, sami přitom inkasovali pouze třikrát.

„Zápas se vyvíjel dobře a dostali jsme se do vedení. Problémem je, že neudržíme koncentraci celý zápas. Zase se to projevilo, když nám dali dva góly, čímž jsme je trochu nastartovali. Pátý gól nás zase uklidnil, ale musíme dělat drobné věci a nemyslet si, že vše půjde samo,“ okomentoval výkon svých svěřenců Kamil Koláček.

Výhru oslavil také Děčín, který na svém ledě přetlačil Benátky na Jizerou. Výraznou měrou se pod výhru podepsal Tomáš Nezbeda, autor dvou děčínských branek, Tomáš Faigl si připsal dvě asistence.

Dvougóloví byli také střelci z prvoligových Litoměřic. Tomáš Guman a Michal Vitouch byli ústředními postavami při výhře kališníků na ledě Sokolova.

Přípravná utkání pokračují už dnes. Litoměřice přivítají v 17.30 pražskou Slavii, Ústí nad Labem čeká další derby, ve stejný čas rozehraje partii v Chomutově. Most a Děčín hrají až v úterý, kdy se střetnou spolu v Mostě.

Hokej, letní příprava 2022:

Sokolov – Litoměřice 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Ústí nad Labem – Most 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Děčín – Benátky nad Jizerou 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Cheb – Chomutov 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)