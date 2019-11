Jak byste zhodnotil utkání?

Prohraný zápas se těžko hodnotí. Hodně nás trápí produktivita. Pokud bychom proměňovali více šancí, tak by výsledky mohly být lepší. Když už si příležitosti vypracujeme, tak ne nedokážeme proměnit. Je to náš velký problém.

Jak se vám hrálo proti bývalým spoluhráčům?

Osobně se mi hrálo hodně špatně. S některými hráči Chomutova jsem se pozdravil, ale to bylo všechno. Momentálně hraji za Ústí.

Byly vypsané nějaké sázky za výhru nad Chomutovem?

Myslím si, že toho bylo vypsaného docela hodně. Kdybychom Piráty porazili, tak bych byl o dost peněz lehčí (smích). Škoda, že to nevyšlo, byly by to příjemně utracené peníze.

V každém z posledních dvou zápasech jste zaznamenali lehce přes 20 střel. Trápí vás také střelba?

Řekl bych, že ano. Málo se tlačíme do předbrankového prostoru. Hledáme pořád lepší pozice, místo střelby nahráváme. Teď, když dáváme málo branek, tak musíme střílet z každé pozice.

Proti Chomutovu jste neproměnili ani jednu ze tří přesilovek. Věnujete se jim na tréninku?

Ano. V tomto zápase to bylo šílené, do útočného pásma jsme nezavezli ani jeden puk. Těžko můžeme něco vymyslet v útočném pásmu, když se do něj pořádně nedostaneme.

Čím to bylo způsobené?

Soupeř hrál hodně aktivně, takže jsme neměli na průnik do útoku mnoho času.

Přesilovky s vámi nacvičuje Jaroslav Roubík. Jaký je v roli asistenta trenéra?

Je bezvadný, má obrovské množství zkušeností, takže se nám snaží radit a pomáhat. Pokud budeme poslouchat rady trenérů, tak můžeme být úspěšní.

Zamlouvala se vám atmosféra severočeského derby?

Fanoušci byli výborní, podporovali nás a fandili. Je škoda, že jsme v závěru zápasu za stavu 1:2 nedokázali vyrovnat, protože nějaké šance na to jsme tam rozhodně měli.