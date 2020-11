Hokejisté Ústí nad Labem prohráli svůj první zápas po restartu Chance ligy ve Vrchlabí ostudně 0:6. Téměř polovinu utkání ale byli vyrovnaným soupeřem, o vysoké porážce však rozhodly obrovské hrubky. Další duel čeká Slovan v sobotu, už dnes můžete ale na pokladně zimního stadionu odevzdat plyšáka v netradiční verzi populární Plyšákománie.

Na ledě přistálo přes tisíc plyšáků. | Foto: Deník/Karel Pech

"Vstup do utkání i celá první třetina byly z našeho pohledu dobré. Bruslili jsme, chodili si pro fauly, jen jsme nedokázali využít následné početní výhody," litoval po utkání sedmi nevyužitých přesilových her asistent trenéra ústeckého Slovanu Jaroslav Roubík. "I vstup do druhé periody nebyl špatný, ale pak jsme udělali chybu v naší přesilovce, dostali gól a naše hra šla trochu dolů. Následně jsme špatně střídali a soupeř přidal další trefu," popsal zlomový moment duelu. "Od té doby přebrali domácí iniciativu a my už se nedokázali zvednout. Vrchlabí nás v závěru jednoznačně přehrálo," mrzelo Roubíka.