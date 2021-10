Vložené pondělní kolo měla na programu hokejová Chance liga. Severočeským celkům se ale nevedlo. Prohrály Litoměřice i Kadań, Ústí n. L. ztratilo dvoubrankový náskok a nakonec padlo po nájezdech.

Hokej ilustrační | Foto: Antonín Vydra

„Teď máme období, kdy si zápasy vlastními individuálními chybami prohráváme. Soupeř jde do zápasu dobře a dostane se do vedení. Dostaneme tři úplně laciné góly, v desetiminutovém výpadku defenzívy, a pak to až do konce zápasu honíme,“ láteřil po třetí porážce v řadě trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. Stadionu tak vystřídala pohádkovou sérii bez porážky šňůra tří zápasů bez bodu, přesto drží kališníci i nadále druhou pozici, ovšem už jen s bodovým náskokem na Prostějov. „Bohužel pro nás, domácí si ten závěr zkušeně pohlídali a tím asi zaslouženě vyhráli,“ mrzela Tvrzníka třetí ztráta v řadě.