Spolu slavili historické zlato na olympiádě v Naganu. Dnes večer se Šlégrův Litvínov porve s Jágrovým Kladnem o setrvání v extralize. Poslední extraligové kolo tak svede dva kamarády proti sobě.

„Ano, jsme kamarádi, ale o tom to není, teď jsme soupeři,“ říká generální ředitel litvínovské Vervy Jiří Šlégr. Zatímco on řídí klub z křesla své kanceláře, Jágr je coby hrající majitel Kladna ústřední postavou na ledě.

„Je to souboj mezi dvěma tradičními kluby. Vůbec bych do toho nepletl, jestli je to Šlégr versus Jágr, protože to je bezpředmětné. Já na ledě nejsem, nemohu to nijak ovlivnit, Jarda ano. Takže je to nesmysl,“ mávne rukou.

Šlégr věří, že s nožem na krku vydají litvínovští hráči ze sebe to nejlepší a odvrátí pád. „Pro každého by mělo být motivací zabránit sestupu. Kluci hrají, když to řeknu lidově, v podstatě o svůj chleba. Větší motivace nemůže existovat,“ burcuje před bitvou sezony, která vypukne v 18.00.