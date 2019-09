Hokejisté ústeckého Slovanu prožili vcelku povedený víkend. V domácím dvojzápase totiž nejprve přehráli Frýdek-Místek 4:2, následně vydolovali bod ze zápasu s Havířovem za prohru 2:3 v prodloužení.

Slovan Ústí nad Labem, hokejisté Ústí, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Konečně jsme dali víc než dvě branky, i proto jsme vyhráli. Za tři body jsme rádi, protože jsme je potřebovali jako sůl. Nebyl to sice úplně optimální výkon, ale bylo to odmakané od první do šedesáté minuty,“ hodnotil po zápase s Frýdkem-Místkem první tříbodový úspěch letošní sezóny trenér Ústí Tomáš Mareš.