Severní Čechy - Hokejisté Ústí nad Labem nastoupí dnes, ve čtvrtek 3. ledna, do prvního zápasu roku 2019. Litoměřice hrají až v pondělí, hráči tak tvrdě trénují.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Hokejová Chance liga roztáčí svůj kolotoč zápasů v roce 2019. Už dnes vyjedou na led hokejisté Ústí, kteří přivítají prostějovské Jestřáby, Litoměřicím začne zápasový program až v pondělí 7. ledna.

„Po zápase na Slavii dostali hráči dva dny volna, už 1. ledna večer jsme ale trénovali,“ upozornil trenér Ústí Tomáš Mareš na fakt, že Slovan po výhře v Českých Budějovicích dál maká naplno. „Chyběl nám v podstatě jen Jiří Severa, navíc jsme vydrželi makat celých šedesát minut, což mě překvapilo. Hráli jsme výborně dozadu, bez nějakého výpadku,“ neskrýval nadšení. „Ukázalo se tedy, že pokud budeme kompletní a hráči budou celý zápas plnit to, co mají, můžeme hrát s kýmkoliv,“ dodal optimisticky.

Se stejným receptem půjdou Ústečtí i na moravského soka. „Prostějov je nejvíce skórujícím mužstvem, opírá se o hráče jako Divíšek, Žálčík, Nouza či Račuk, tři z nich jsou mezi pěti nejlepšími střelci soutěže. Na to se musíme připravit a předvést směrem dozadu opět výborný výkon,“ nastínil taktiku Mareš.

Ten sice ještě nebyl u domácí porážky 4:5, mužstvo už ale připravil na odvetu v Prostějově, kde Slovan padl těsně 0:2. „Tam jsme byli lepším mužstvem, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát,“ potvrdil nepřímo i fakt, že Slovan musí zlepšit koncovku, v níž je momentálně druhým nejhorším celkem druhé nejvyšší soutěže.

Pokud se to Slovanu podaří, mohl by se vzdálit poslední Kadani, která nastoupí proti Havířovu až v pátek. Dispozice k tomu Marešovo svěřenci mají. Potvrdí skvělý lup z Budvar arény? Zápas na ústeckém zimním stadionu odstartuje ve čtvrtek 3. ledna v 18 hodin.

Litoměřice polykají tréninkový drill

Tvrdou dřinu momentálně zakoušejí hokejisté Litoměřic. Ti odehráli poslední soutěžní utkání v sobotu na Slavii, další duel je čeká až v pondělí, neboť 41. kolo s Přerovem si předehráli na podzim a ve 42. kole mají volný los. Kdo by ale čekal, že si svěřenci Daniela Tvrzníka a Davida Bruka užívají volno, krutě by se mýlil.

„Hráčům jsme naordinovali takový menší tréninkový cyklus. Ve středu a ve čtvrtek máme třífázové tréninky, od pátku už se budeme připravovat na pondělní duel s Prostějovem,“ přiblížil druhý jmenovaný trenér, jenž by rád před závěrem sezóny mužstvo posílil.

„Kvasnička, Pour a Gaspar jsou momentálně na mistrovství světa do 20 let, Gaspar je ale zraněný. I to je důvod, proč bychom do pondělního zápasu rádi přivedli ještě alespoň jednoho obránce a jednoho útočníka,“ vysvětlil Tvrzník. Už v posledním utkání na Slavii Litoměřicím vypomohl Adam Rulík z Karlových Varů.