Severní Čechy - Ústečtí hokejisté sice nenavázali čtvrtou výhrou v sezóně, velebit ale mohou výkon brankáře Stezky. Litoměřice zblokovaly Prostějovu 19 střel!

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Brankář Ústí nad Labem Aleš Stezka. | Foto: Deník / Karel Pech

Rozdílné pocity zažívají po 43. kole Chance ligy hokejisté Ústí nad Labem a Litoměřic. Zatímco v krajské metropoli panuje zklamání po promarněném vedení 2:0 a porážce 2:3 s favoritem z Kladna, Litoměřice slaví výhru 5:1 s Prostějovem.

Ústeckému trenérovi Tomáši Marešovi se na pozápasové konferenci hodnotil zápas dost těžko. „Rozhodujícím momentem bylo podle mě naše břevno za stavu 2:0. Kdyby to byl gól, možná by ten zápas vypadal jinak,“ našel nakonec přeci jen možná zlomový bod celého utkání. „Upozorňovali jsme hráče, že proti Kladnu to bude hodně o soubojích a bruslení, bohužel podle mého názoru bylo Kladno v těchto ohledech jednoznačně lepší,“ zhodnotil průběh zápasu.

Přesto našel i pozitiva. „Podržel nás brankář Stezka, který pochytal padesát střel soupeře,“ vyzdvihl další skvělý výkon strážce ústeckého brankoviště. Ani to však tentokrát na body nestačilo. „Musíme si sportovně přiznat, že dnes byl soupeř lepší a vyhrál zaslouženě.“

Nad skvělou defenzivou si mohl mnout ruce i trenér Litoměřic Daniel Tvrzník, jehož celek zblokoval 19 prostějovských ran. „Jsem rád, že hráči odvádí takovou práci. Jsme nejlépe blokujícím týmem v lize, já osobně na práci před oběma brankami hodně dbám,“ svěřil se.

To podle něj vyhrály Litoměřicím hlavně rychlé góly. „Po delší pauze jsme se do utkání chvíli dostávali, pomohly nám ale rychlé góly. Po celý zápas jsme měli lepší pohyb a zaslouženě jsme vyhráli,“ doplnil. Potěšil ho i výkon nových posil, Jánského s Kvapilem. „Ačkoliv se musí ještě trochu rozkoukat, myslím, že splnili své role, které dostali.