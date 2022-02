"Chtěl bych moc poděkovat fanouškům. Všichni víme, v jaké jsme situaci. Kluci dnes podali fantastický bojovný výkon, hrají pod obrovským tlakem, celé vedení Slovanu, trenéři, i hráči musí poděkovat fanouškům," vyjádřil se na stránkách klubu sportovní jednatel Jan Čaloun. "Ta atmosféra byla skvělá a ústečtí fanoušci ukázali, že to prostě umí. Asi to vnímají úplně stejně jako my a chtějí, aby zde v Ústí byla i pro další sezónu Chance liga. Takže za mě veliké poděkování hráčům, trenérům a fanouškům," dodal.

Ústí začalo skvěle, už v 1. minutě ho do vedení poslal Martin Tůma. Hosté sice vývoj otočili, avšak v polovině zápasu vrátily dva slepené góly náskok na stranu Slovanu. To domácí uhájili i přes střeleckou převahu Vrchlabí, jež vyslalo na Zajíčka 36 pokusů. "Vyhrát jsme si nezasloužili. Soupeř bojoval, bylo vidět, že hraje o všechno," ocenil výkon Ústí na hranici možností také vrchlabský Tomáš Jirků.

"Z našeho pohledu to byl perfektní zápas, těžký soupeř, oba týmy měly spoustu šancí, zápas se přeléval ze strany na stranu. Myslím si, že se utkání muselo líbit," hodnotil utkání viditelně spokojený asistent ústeckého kouče Jaroslav Roubík. "Bylo strašně důležité, že se nám podařilo rychle odpovědět na branky soupeře a rychle se dostat zpět do vedení. Musíme kluky pochválit, silou vůle to na konci ubojovali, padali do střel, dělali pro výhru všechno. Parádní byli i fanoušci, povzbuzovali, hnali nás dopředu, to bylo strašně důležité," poděkoval rovněž divákům.

I přes šestou výhru z posledních devíti zápasů zůstává Slovan stále čtrnáctý, nicméně v neskutečně vyrovnané tabulce už ztrácí pouhý bod na nebarážovou příčku. Situaci má ovšem stále ve svých rukou, pokud zdolá ve středu v derby v Kalich aréně Litoměřice a v závěrečném mači doma v sobotu porazí Slavii, zachrání se.

Hokej, Chance liga, 49. kolo:

Slovan Ústí nad Labem - Vrchlabí 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Tůma (Vrdlovec, Š. Bláha), 32. J. Drtina (Vrdlovec), 32. O. Bláha (D. Tůma, Vladimír Brož) – 24. T. Kynčl (Matýs), 30. T. Urban (D. Chalupa, Lytvynov).

Rozhodčí: Petružálek, Zubzanda – Jindra, Štofa. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1328. Střely na branku: 27:36.

HC Slovan Ústí nad Labem: Zajíček – J. Drtina (A), Kottek, Vladimír Brož (A), Š. Havránek, Trefný, E. Mareš – Trávníček (C), M. Tůma, Vrdlovec – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – Bernat, Milfait, Š. Bláha – M. Simon, T. Čermák, Severa – Jouza.