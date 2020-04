"V první řadě se budu snažit zajistit, aby v Ústí nad Labem zůstala první liga. To je moje priorita," prohlásil hned na úvod Jan Čaloun, jenž už má z minulosti s pozicí sportovního jednatele zkušenost. Slovanu totiž poté, co nedopadla dohoda s utajovaným sponzorem, hrozil v případě nejčernějšího scénáře i sestup do 2. ligy. "První liga k Ústí nad Labem patří, musíme ji udržet nejen pro klub, ale i pro mládež, děti, pro fanoušky a pro město," pokračoval olympijský vítěz z Nagana.

Tomu nyní začne tvrdá dřina, ve žlutomodrých barvách je v současné chvíli pod smlouvou údajně jediný hráč. "Teď přichází doba, kdy bude ústecký hokej opravdu potřebovat pomoct," vyslovil všeobecnou prosbu. "Všichni se musíme stmelit, je potřeba udržet letošní sponzory, ačkoliv vím, že doba je, jaká je, ale já věřím v lepší zítřky," doplnil s tím, že mezi jeho další priority bude patřit stavba kádru na novou sezónu, na což nemá příliš času. "Všechno je to zatím čerstvé, další kroky musím pečlivě promyslet." Čaloun nahradí ve funkci Tomáše Mareše, jenž se stal sportovním jednatelem po rezignaci Vladimíra Evana v prosinci 2019.

EKONOMIKU POVEDE HOLÍK

Hlavním důvodem druholigové hrozby byl pouze čtrnáctimilionový rozpočet, jenž vedl ke třem nuzným sezónám, během nichž se Slovan potácel u dna prvoligové tabulky. Jelikož se ekonomickému jednateli Jiřímu Zdvořáčkovi nedařilo ho navýšit, dal na konci ledna svou funkci k dispozici a klub vedl v demisi. Do hry pak ale vstoupil tajemný sponzor, jenž si přál zůstat v anonymitě, a se kterým jednal pouze Zdvořáček, kterému končí funkční období ke 30. dubnu. Kvůli pandemii koronaviru ale nakonec investor couvl, sám Zdvořáček pak již dříve avizoval, že nepodaří-li se rozpočet navýšit, není pro něj první liga akceptovatelná. Přesto dostal nabídku ve své funkci pokračovat, tu se ale rozhodl nepřijmout a ve Slovanu k poslednímu dubnu skončí.

Na jeho místo nastoupí Jaromír Holík. Ten je předsedou spolku HC Slovan Ústí nad Labem, jenž provozuje v ústeckém klubu mládež, a zároveň má 56 procentní podíl v Hokej Ústí nad Labem s.r.o., pod nějž patří seniorský tým. Také Holík vyjádřil jednoznačný cíl udržet žlutomodrou bárku v prvoligových vodách. "Nemůžeme si dovolit, aby zde byla jen druhá liga. Není to profesionální soutěž, hráči chodí do zaměstnání a trénují večer. Vzhledem k tomu, že v Ústí je pouze jedna ledová plocha, nebylo by místo pro to, aby zde trénovala mládež, kterou nemůžeme nechat padnout," prohlásil muž, jenž stojí v čele mládeže Slovanu dvanáct let.

VYHRÁNO JEŠTĚ NENÍ

Ačkoliv jsou nejspíš nejčernější obavy zažehnány, definitivní verdikt ještě nepadl. Seniorský tým totiž patří několika akcionářům. Jedním z nich sice je Jan Čaloun, stejně tak Jaromír Holík, další procenta ale drží například společnost ATT Sportinvestment CZ SE či Jiří Zdvořáček. Majoritní podíl však patří ústecké mládeži. Ta má podle Holíkových slov procentuální většinu proto, aby měla kontrolu nad klubovými věcmi včetně soutěžní licence. Co se týče rozhodování o další budoucnosti zdejšího hokeje, bude ale respektován i názor ostatních podílníků.

"Rozhodující ale bude valná hromada spolku HC Slovan, která se nyní musí sejít. Tuto vizi jim musíme představit, ale doby, kdy jsme zde zápasili s dluhy, jsou pryč, takže věřím, že zde druhá nejvyšší soutěž zůstane zachována," dodal Holík.

KOLIK TÝMŮ SPADNE?

V případě, že Slovan zůstane v Chance lize, mohou mu příští sezónu komplikovat i dva další fakty. V nejbližší sezóně bude Chance liga opět sestupová, navíc místo jednoho postupujícího ze 2. ligy jsou letos hned tři. Pandemie koronaviru totiž znemožnila dohrání baráže o 1. ligu mezi vítězi tří druholigových skupin, místenku tak dostaly Kolín, Šumperk i Vrchlabí, byť je možné, že z ekonomického hlediska ji nemusí všichni přijmout. Pokud by se tak ale stalo, hrálo by příští ročník 19 mužstev, což by mohlo výrazně ovlivnit počet sestupujících.

Jisté je nyní jedno. Přihlášky do I. ligy se mohou podávat do konce května, na finální rozhodnutí je tak stále ještě více než měsíc. Noví jednatelé však slíbili udělat maximum pro to, aby Slovan přesně dvě dekády poté, co uspěl v prolínací soutěži ze 2. ligy, nezamířil zpět do poloprofesionálních vod.

AKCIONÁŘI HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O.:

56% HC Slovan Ústí n. L. spolek

20% ATT Investments CZ SE

13% Jiří Zdvořáček

2% Jaroslav Černý

1% Pavel Hájek

1% Jaromír Holík

1% Martin Bergmann

1% Radomír Mikeš

1% Dietmar Gross

1% Vladimír Evan

1% Jan Čaloun

1% Martin Vršanský