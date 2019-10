Hokejisté ústeckého Slovanu vyrazí dnes k dalšímu kolu Chance ligy. V pikantním souboji se střetnou s nedalekými Litoměřicemi, čeká je tedy derby. Úvodní buly je naplánováno na 17.30.

Hokejové derby mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

Domácí to podle slov trenéra Daniela Tvrzníka příliš jako derby neberou, neboť jejich kádr tvoří řada přespolních hráčů z mládežnických reprezentací. „Máme hodně kluků mimo region, takže to ani jako derby nebereme. Pro nás je to další z řady zápasů, které jdou hrozně rychle za sebou,“ řekl před derby trenér Stadionu.