Bilanci výhry a dvou porážek se dnes ve čtvrtém přípravném duelu, prvním na domácím ledě, pokusí srovnat hokejisté ústeckého Slovanu. Od 17 hodin se jim v tom bude snažit zabránit nováček Chance ligy, Baník Sokolov. Jeho trenér Karel Mlejnek má k dispozici kádr, který čítá jak zkušené borce, tak mladíky, které sem poslaly v rámci spolupráce Karlovy Vary či Plzeň. Mezi nejzkušenější hráče patří Petr Přindiš a Pavel Kuběna, kteří v minulosti oblékali dres Slovanu.

KUPTE PERMANENTKU A VYHRAJTE VSTUP DO VIP

Hodinu před utkáním navíc klub spustí prodej permanentních vstupenek, které budou k mání vždy před každým domácím zápasem až do konce třetí třetiny.

Po zrušení online ticketingu čeká na fanoušky několik novinek - každý zápas bude mít svůj vlastní kupon, který bude nutné předložit s permanentkou. Ten pak povede ke slosování o dvě místa ve VIP pro další zápas.

Za cenu 1 800 Kč pro stávající permanentkáře (900 Kč dítě) či 2 000 Kč (1 000 Kč dítě) pro nové zájemce, získají fanoušci mnohé výhody. Kromě výběru svého místa je to například sleva 50% na zápasy basketbalové Slunety.

V ÚSTÍ BUDE I UNIVERZITNÍ HOKEJ

To ale stále není všechno, ústecký hokejový svět se rozroste o univerzitní tým, který má zatím pracovní název HC UJEP Ústí nad Labem. Slovan bude s univerzitou spolupracovat, první přátelské utkání by se mohlo odehrát v lednu proti TU Liberec. V současné době klub monitoruje hráče, kteří by přicházeli v úvahu, postupně by se chtěl UJEP Ústí n. L. zapojit do nově vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje.

"Studenti UJEP s hokejovou zkušeností mohou svůj talent rozvíjet i při studiu a bojovat za svoji alma mater, naopak ústečtí hokejoví junioři, pokud studují na UJEP a neprobojovali se do A-týmu Slovanu, získávají v univerzitním týmu příležitost. Ústecká univerzita chce založením týmu zároveň získávat studenty-hokejisty, kteří nyní museli univerzitní hokej následovat do jiného města, především do Prahy," sdělil Slovan na svých webových stránkách. “Spoluprací s HC Slovan získá univerzita potřebné zázemí, trenéry a kvalitu v podobě studentů – hráčů našeho A mužstva. Ze současného A-týmu Slovanu studují na ústecké univerzitě např. Martin Zdvořáček, Martin Tůma, David Stahl a Tomáš Vildumetz,“ upřesnil právě pro klubový web Ing. Jiří Zdvořáček, jednatel pro obchod a ekonomiku.

Zájemci získají další informace na adrese jiri.pelc@slovanusti.cz.