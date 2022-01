"Předvedli jsme hrůzostrašný výkon. Chtěl bych se omluvit divákům, z naší strany to bylo fakt moc špatné," pravil po utkání rozladěný ústecký trenér. Slovan sice Benátky přestřílel 37:25, celý zápas ale pouze dotahoval.

"Takhle nemůžeme hrát o to, abychom se udrželi v soutěži. Musíme přeřadit na jiný level a začít předvádět výkony jako předtím. Poctivý hokej, důraz dozadu," doplnil Mach, jehož tým zaznamenal s celkem, který získal o 12 bodů méně, porážku, která je nečekanou komplikací v boji o předkolo play-off. Na to nyní ztrácejí Ústečtí už pět bodů, navíc jim unikají i příčky, z nichž by se žlutomodří vyhnuli nepříjemné baráži o prvoligovou příslušnost.

Učí mě frajer, který seřval tvrďáka Řepku, je blažený ústecký brankář Plachý

Šanci na reparát bude mít Machův výběr v sobotu, kdy vyjede na ledě Kolína (17.00), v pondělí přivítá doma v dalším klíčovém souboji Šumperk (18.00), který je o pouhé tři body před Slovanem.

Hokej, Chance liga, 41. kolo:

Slovan Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 29. D. Tůma (Urban, Trefný), 50. Trefný (Severa, Ondřej Bláha), 60. J. Drtina (Štěpán Bláha, Trávníček) – 15. Žůrek (A. Dlouhý), 21. J. Šír (Rychlovský), 47. R. Duda (J. Šír, Faško-Rudáš), 52. Čederle (Kunst, Jiruš).

Rozhodčí: Čáp, Micka – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 438. Střely na branku: 37:25.

HC Slovan Ústí nad Labem: L. Cikánek – J. Drtina, Š. Havránek, Vladimír Brož, Kottek, Trefný, E. Mareš, Záruba – M. Tůma, Vrdlovec, Štěpán Bláha – Milfait, Urban, D. Tůma – Trávníček, Ondřej Bláha, Severa – Bernat, Grim, Berčík.