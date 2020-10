Podle dostupných informací by tak neměl být ohrožen nejbližší duel, středeční domácí utkání proti Kadani. „Nejde o covid, další vývoj situace uvidíme podle situace na pondělním tréninku,“ řekl směrem ke středečnímu derby sportovní jednatel klubu Jan Čaloun.

Klub tak nepotvrdil původní informace o tom, že by měl být podruhé během krátké doby zasažen koronavirem. Mělo by jít pouze o lehčí nachlazení šesti hráčů.

„Myslím, že ve středu se bude hrát. Podle toho, co mi dnes hráči psali už by to mělo být v pořádku. Pokud na nás tedy během pondělka či úterka něco neskočí,“ byl optimistický také hlavní trenér Slovanu Miroslav Mach.