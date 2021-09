HC Frýdek-Místek: Foltán (Šimboch) – Zbořil, Teper, D. Krenželok, Ciura, J. Adámek, J. Michálek, Z. Malík – Lyszczarczyk, Komorski, Martynek (A) – R. Szturc, David Bartoš, Šedivý (A) – Christov (C), Peterek, Klimša – Ján Blaško, Čmiel, Matiaško.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Sklíba) – Marcel, O. Baláž, Výtisk (C), J. Holý (A), Jebavý (A), Ticháček, Černohorský – Válek, Kracík, M. Kadlec – O. Procházka, R. Přikryl, Sihvonen – Urban, Koláček, Konečný – Smola, Jícha, Berka.

Litoměřice doma odehrály vyrovnaný zápase se soupeřem z Frýdku-Místku. Remíza 3:3 po normální hrací době dospěla do prodloužení, kde domácím vystřelil bonusový druhý bod tvrďák Jan Výtisk.

"Co máme informace, tak nemají hráče a k utkání vůbec neodcestovali. Nenaděláme s tím nic a budeme čekat na oficiální důvody, které dostaneme z Českého svazu ledního hokeje, proč k utkání nejedou. Dle toho se náš klub rozhodne, zda bude s jejich důvody souhlasit, či nikoliv, a utkání bude kontumováno," řekl vsetínský jednatel Daniel Tobola a omluvil se fanouškům.

Trhače z Kadaně zřejmě před sobotním startem druhé nejvyšší hokejové soutěže složil covid-19. Tým k otvíráku nového ročníku Chance ligy do Vsetína nepojede.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.