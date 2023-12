Jde to! To je pozitivní zjištění a možná hlavní gró ze sobotního utkání ústeckých hokejistů proti Řisutům. Dopředu je, i díky výzvě nového majitele klubu Michaela Agateljana a dobrovolnému vstupnému, hnala nejvyšší návštěva sezóny.

Atmosféra na zápase 2. ligy Slovan Ústí nad Labem - Řisuty | Video: Deník/Daniel Brzák

Ponechme teď stranou, že čítala „pouhých“ 1 223 diváků, ačkoliv ústecký stánek pamatuje pětinásobně větší návštěvy. Přimhuřme oči nad tím, že marodkou okleštěný Slovan ztratil vedení 2:0 a proti poslednímu celku tabulky získal dva body až za výhru v nájezdech. Jedna z prvních pilulek podaná proti dlouhodobé nemoci, jež sužuje žlutomodrý klub, měla pozitivní účinek. Další, i včetně nových posil z Finska či Kanady, by měly následovat co nevidět.

„Hráčský trh není žádný supermarket, kde si můžeme jednoduše vybrat nové hráče během několika dní. Změny vyžadují čas a rozvážnost,“ napsal v projevu k fanouškům po utkání Agateljan, který divákům poděkoval za podporu. „Sezóna se hodnotí na konci, ne teď. Děkuji vám všem, kdo jste s námi v dobrých i zlých chvílích,“ vzkázal ještě.

A dle reakcí by fanoušci mohli mít trpělivost. „Ne že bych si včera nezaremcal, ale chápu, že věci se teprve dávají do pohybu,“ reagoval například Martin Nedvěd, který chodí na hokej i se synem. „Jsem rád, že se aspoň něco děje, a hlavně je to směrem dopředu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se vše v dobrém vyplatí,“ přidal Fífa Růžek.

„Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, kteří přispěli dobrovolným vstupným,“ vyjádřil se také šéf fanclubu Roman Daniš, na jehož chod Slovan výtěžek z dobrovolného vstupného věnoval. Celkem se jednalo o osm a půl tisíce korun.