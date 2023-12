Šňůra pěti porážek v řadě je u konce! Hokejisté Ústí nad Labem zvítězili v Písku vysoko 7:2, pomohla jim i rošáda na trenérském postu.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Severočeši v týdnu posunuli trenéra Jiřího Mertu do role asistenta, kormidla se chopil sportovní manažer klubu Miroslav Kanis. Ten tak mohl přímo z lavičky sledovat, jak se sice Písečtí dostávají do vedení, ovšem pak následovalo šest ústeckých zásahů. Po domácí korekci uzavřel skóre Jan Kloz, o sedm tref se tak postaralo šest různých střelců.

"Zápas jsme odehráli zodpovědně a s nasazením, které na hráčích bylo vidět. Po sérii nepovedených zápasů to pro ně nebylo jednoduché. Kluci, ale bojovali a došli si pro zasloužené vítězství," pochvaloval si po utkání Kanis.

"Věřím, že nám to pomůže do dalších důležitých zápasů, které nás teď čekají a urveme další body do tabulky a přiblížíme se play off," dodal i směrem k nejbližšímu utkání, jež sehrají jeho svěřenci v sobotu od 16 hodin na domácím ledě s Řisuty. Vstup na utkání bude na pokyn nového generálního manažera klubu Michaela Agateljana zdarma jako omluva fanouškům za poslední výkony.