Vstup silného investora do hokejového Slovanu se nekoná. Místo návratu k bojům o play-off tak možná čeká ústecký hokej 2. liga.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V posledních týdnech se v hokejovém zákulisí na severu Čech šuškalo, že žlutomodrý celek by mohl získat nové finanční prostředky, s nimiž by se mohl pomalu vrátit do důstojné prvoligové role. Už odpoledne se mohli fanoušci ústeckého hokeje zachmuřit poprvé. To totiž zveřejnila karlovarská Energie zprávu, že se jí na rok upsal Tomáš Vildumetz, letos nejlepší hráč Slovanu. V podvečer přišla špatná zpráva číslo dvě, o dost horší. Sám ústecký klub totiž přiznal, že jednání s tajemným sponzorem, jehož jméno všichni v klubu úzkostlivě tajili, nedopadla.