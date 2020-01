Už to vypadalo, že jsou z bídy venku. Jenže v novém roce vyhráli ústečtí hokejisté jediné z deseti utkání a trpělivost už dochází i fanouškům.

Fanoušci ústeckého Slovanu dali hokejistům najevo, co si myslí o jejich výkonech | Foto: Deník / Karel Pech

Třetí sezóna, ve které Slovan chátrá. Z kdysi elitního sportu ve městě se stává fraška a trpělivost už dochází i fanouškům. Kromě bídné návštěvnosti to dali pocítit hráčům i v posledním domácím zápase s Třebíčí, kdy vyklidili na část zápasu kotel a hráčům nechali jen prostý vzkaz: „Vás to nebaví? To je fajn, protože nás už taky ne!“