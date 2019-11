Jak už se pomalu stává tradicí, ústečtí hokejisté začali lépe, v 7. minutě otevřel skóre Maršoun. Mladý tým ale opět doplatil na nezkušenost a místo navýšení náskoku z několika tutovek v závěru prvního dějství inkasoval. V prostřední části si Slezané přivlastnili dvoubrankový náskok, tentokrát to byl ale Slovan, kdo skóroval v poslední minutě, naději vykřesal Kružík.

Žlutomodří se v poslední části snažili srovnat skóre, leč neúspěšně. Devět sekund před koncem pečetil do prázdné brány Klimša a celek ze severu Čech protáhl čekání na výhru na déle než měsíc. Při výhře 4:3 v prodloužení s Benátkami (17.10.) dali Ústečtí naposledy více než tři branky.

„Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém měly oba týmy stejně šancí. Soupeř ale proměnil tři, my jen dvě,“ našel ihned příčiny ústecké porážky asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „U nás to všechno troskotá na naší koncovce, dáváme málo gólů,“ vypíchl fakt, že Slovan je po poslední Kadani nejhůře střílejícím mužstvem v soutěži. „Myslí, že i ty zápasy předtím bychom bodovali, kdybychom proměnili naše šance. Stačilo by dát čtyři góly, jenže my dáme jen dva, soupeř tři a vyhraje.“

Šanci na nápravu má ústecká družina už dnes, v 18 hodin se představí v Havířově. V sobotu ji pak čeká třetí zápas v řadě venku, kdy vyzve předposlední Sokolov. Doma se představí hned v pondělí 25. listopadu v derby proti poslední Kadani.

Hokej, Chance liga, 23. kolo:

Frýdek-Místek - Slovan Ústí nad Labem 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Stuchlík (Kafka), 30. Kaukič (Stuchlík, Martynek), 36. Eret, 60. Klimša (Hrachovský) – 7. Maršoun (D. Krejčí, Grim), 40. Kružík (D. Krejčí).

Rozhodčí: Čech, Koziol – Kleprlík, Kráľ. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 1 100. Střely na branku: 35:39.

HC Slovan Ústí nad Labem: Brízgala – Smetana (C), Müller, D. Krejčí (A), Vl. Brož (A), Hes, Zukal, Veber – Ma. Svoboda, J. Havel, Kružík – Grim, Vildumetz, Maršoun – Houška, Kordule, Filip – O. Bláha, Š. Bláha, Jelínek.