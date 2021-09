Hokej, Chance liga, 5. kolo: Slovan Ústí n. L. - Havířov 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Branky a nahrávky: 6. V. Bílek (Milfait, D. Tůma), 15. Vrdlovec (D. Tůma, Trávníček), 37. M.Tůma (Vrdlovec), 55. M.Tůma (V. Bílek) – 9. Dostálek (Hudeček, D. Pastor), 41. Hudeček, 48. Dostálek (Hudeček, J. Doktor). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Horažďovský, Hnát. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Střely na branku: 34:24. HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina (A), Š. Havránek, Trefný, Vladimír Brož (A), Přindiš, Weinhold, L. Chalupa – Trávníček (C), Vrdlovec, D. Tůma – Tůma, Milfait, V. Bílek – Š. Bláha, T. Čermák, Severa – Ouřada, Grim, Jouza. AZ Heimstaden Havířov: Štipčák – Chroboček, M. Hlaváč, Mrowiec, Lytvynov, Valenta, Korím – Kabelka, D. Pastor, Maruna (C) – Pechanec, Dostálek, Hudeček (A) – J. Doktor, Damašek, Paś – L. Bednář, Mrva, Becher.

Slovan tak poskočil na 12. příčku, jako jeden z pěti týmů už má ale o jeden zápas méně (kvůli lichému počtu účastníků vyjde na každý z týmů v jednom kole volný los, pozn. autora). V příštím kole zamíří Severočeši do Frýdku-Místku, hraje se ve středu od 18 hodin.

Slovan začal výborně, hned v prvním dějství zúročil svůj tlak také zásahy Bílka a Vrdlovce. Ačkoliv si svěřenci Miroslava Macha hýčkali po druhé třetině vedení už 3:1, Slezané dokázali v poslední dvacetiminutovce skóre dorovnat. "Do zápasu jsme vstoupili výborně, dobrý výkon jsme předváděli ještě do půlky druhé části, kdy jsme ale nedokázali využít tři přesilové hry," potvrdil ve svém hodnocení také asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík.

