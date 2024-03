Hokejisté Ústí nad Labem dohrávají letošní druholigový ročník v podmínce za vyhrocený závěr v únorovém utkání proti Letňanům. V případě jejího porušení jim hrozí uzavření stadionu na dva soutěžní zápasy.

Hovado, hovado!, shodli se fanoušci na ústeckém zimním stadionu na adresu hlavního rozhodčího duelu domácího Slovanu proti Letňanům. Hosté nakonec vyhráli 3:0. | Video: Deník/Daniel Brzák

Valentýnský duel, který Ústečtí doma prohráli 0:3, byl podle nich plný minimálně sporných rozhodnutí sudího Němce. Klub sice po utkání podal na jeho vedení zápasu stížnost, sám ale doplatil na momenty, které se během utkání a po jeho skončení děly ze strany přihlížejících.

Hovado!, znělo ústeckým zimákem. Slovan dostal dva tresty za napadení sudího

Slovanu byla za nezajištění pořadatelské služby udělená pořádková pokuta 10 000 Kč. Dále mu hrozí, že bude muset odehrát dva zápasy mimo svůj stadion, a to navíc více než 30 kilometrů od Zimního stadionu, což nesplňují ani stánky v Děčíně (cca 28 km), Lovosicích (cca 29 km) či Teplicích (cca 20 km). Tento bod je naštěstí pro žlutomodré podmíněně odložen do 30. dubna, tedy do konce letošního ročníku 2. ligy.

Výpis z rozhodnutí DK ČSLH naleznete zde

Ústí nad Labem od té doby odehrálo doma bezproblémový duel s Táborem, proti Benátkám se ovšem znovu objevily prohřešky některých fanoušků. Severočeši si tak výrazně zahrávají s dohráním sezóny na svém ledě, pokud se jim povede dnes večer prodloužit sérii předkola play-off na ledě Benátek nad Jizerou (start už v 16.30 kvůli následnému duelu fotbalové Sparty s Liverpoolem).

Stejná hrozba by nad nimi pak visela i během případného rozhodujícího třetího duelu, kdy by je v případě postupu nepřístojnosti z řad diváků mohly na čtvrtfinále vyhnat do azylu.