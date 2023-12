Hokejové Ústí nad Labem mobilizuje své fanoušky! Slovan ve II. lize konečně zabral, pod novým koučem Miroslavem Kanisem uspěl v Písku (7:2). Nový majitel klubu Mikael Agateljan by si přál, aby se konečně karta obrátila a tým z krajského města opět začal být úspěšný. K tomu prý ale potřebuje podporu fanoušků, jak napsal ve svém prohlášení na oficiálních stránkách klubu. Na sobotní duel s Řisuty, který se hraje od 16 hodin, vyhlásil vstup zdarma.

Atmosféra na hokeji v Ústí | Video: Deník/František Bílek

„Vaše přítomnost má klíčový význam pro náš tým. Věřím, že společně můžeme vytvořit nezapomenutelnou atmosféru plnou podpory a vášně pro naše hokejisty. Každý jednotlivý člověk v hledišti představuje velkou podporu a oporu pro zachránění Ústeckého Slovanu," obrací se Agateljan k ústeckým příznivcům.

Střetnutí proti Řisutům prý bude speciální. „Tento zápas není pouze o hokeji. Je to příležitost ukázat svůj patriotismus a hrdost na náš úžasný klub a město. Vaše energie a vášeň budou motivačním hnacím motorem pro naše hokejisty, kteří tvrdě pracují na zachránění Ústeckého Slovanu."

Slovan pod novým trenérem ukončil na jihu černou sérii

Slovan je nyní v tabulce třetí nejvyšší soutěže dvanáctý. Mikael Agateljan, starší bratr ústeckých boxerů Erika a Viktora, je novým majitelem ústeckého hokejového klubu. V nejbližší době by rád vybojoval se Slovanem zpět účast v Chance lize. Pokud by se Severočechům nepovedlo postoupit sportovní cestou, přicházel by prý v úvahu odkup licence, pokud by se tato možnost nabízela.

Pro vyšší soutěž ale bude potřeba vyššího rozpočtu. Agateljan prý finanční situaci Ústí řeší. „Jednám s mými obchodními partnery, kteří nám s tím pomohou. Jdou za mým jménem, jsou to subjekty ze Švýcarska či Německa. Nechci se teď ale pouštět do žádných spekulací nebo slibů, zda dokážeme naplnit dvakrát nebo třeba i třikrát letošní rozpočet. Detailní částky ještě ani nemáme, stále probíhají jednání."