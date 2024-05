Nově založený spolek Slovan Ústečtí Lvi má za sebou první oficiální tiskovou konferenci. Vedení klubu ve složení Lukáš Vobecký, Pavel Šíma a Miroslav Kanis poodhalilo boj s dluhy po bývalém majiteli i možnosti do nadcházející sezóny. Konference se účastnil také šéfredaktor klubové redakce Tomáš Suchánek.

Nové vedení Slovan Ústečtí Lvi. Zleva Tomáš Suchánek (šéfredaktor klubové redakce), Lukáš Vobecký (předseda spolku), Pavel Šíma, Miroslav Kanis | Foto: Deník/Daniel Brzák

Předsedou spolku je Lukáš Vobecký, který osvětlil funkce všech tří členů vedení klubu. "Jsme všichni tři na stejné úrovni. Já a Pavel Šíma se budeme starat o marketing a finance, pan Kanis bude mít na starost sportovní stránku. Vytáhl jsem si zkrátka nejkratší sirku, proto je to psané na mě," uvedl s úsměvem. "Podpisové právo ale nemám jen já, vždy tam musejí být podpisy dva," dodal muž, který se rozhodně nepovažuje za žádného zachránce ústeckého hokeje. "Prosím všechny, aby mě takto nenazývali. Není to o mně, je to o hráčích, o redakci, o holkách z VIPky, zkrátka o všech, kdo se snaží klubu pomoci. Situace není jednoduchá, nevěří nám ani týmy okolo, ale já věřím, že tvrdou a společnou prací to dáme."

Celé trio se snažilo v závěru loňského ročníku spolupracovat i s Mikaelem Agateljanem, podle Vobeckého slov to ale nebylo možné. "Vydrželi jsme mu pomáhat do konce play-off, pak i do začátku přípravy nové sezóny, ale poté už jsme tomu přestali věřit. Ověřovali jsme si fakta a čísla a dospěli jsme k názoru, že to takhle dál nepůjde."

"Mohli jsme buď skončit nebo udělat všechno proto, aby to dopadlo lépe. Rozhodli jsme se pro druhou možnost. Víc bych se k tomu nechtěl vracet, je toho až až," přidal svou zkušenost Miroslav Kanis. "Já v Ústí 25 let podnikám, sám hokej hraju, mám ho rád. Věřím, že jádro tu je zdravé a že tu hokej může fungovat. Je to o navrácení důvěry fanoušků a sponzorů," doplnil třetí do party Pavel Šíma.

Hlavním problémem Slovanu jsou dluhy z minulé sezóny, které po sobě nechalo bývalé vedení v čele s Mikaelem Agateljanem. Jeho počínání prošetřovala i hospodářská kriminální policie, což už se ale nyní ústeckého hokeje netýká. "Jde to úplně mimo nás, takže nemáme ani zprávy, jak to momentálně probíhá. Naši práci to ale nijak nestěžuje. Hlavním problémem je nevyúčtovaná dotace," poukázal na problémy přechozího vedení, kvůli čemuž Slovanu hrozí, že nedostane druhou polovinu částky slíbené na rok 2024, o níž se hlasuje v létě. Dlužné částky pak údajně přesahovaly tři miliony korun a ústeckému klubu byly proto i zastavené přestupy hráčů.

"O dluzích jsme věděli, ale nečekal jsem, že budou tak velké," přiznal Vobecký. Jedná se o výplaty hráčů a realizačního týmu od února 2024, dále pak rozhodčí a poplatky za disciplinární řízení od ledna do konce sezóny. "K tom patří ještě ledy a závazky spolku mládeže, kde jsou dluhy i za rok 2023, a dále hostování hráčů. A to jsou jen hokejové subjekty," pokračoval nový šéf klubu.

Ten ale zdůraznil, že Slovan už zvládl umořit takřka jednu třetinu. "Byli bychom rádi, kdyby to šlo rychleji, ale jelikož jsme klub přezvali až 1. května, nebylo to jinak možné. Vypořádaní jsme s hráči, kteří jsou už podepsaní na novou sezónu. V červnu by měl přijít na řadu svaz, kde je dluh 127 tisíc korun. Ani tak ale nedojde k odblokování přestupů, to bude až tehdy, kdy dojde k vyrovnání závazků se všemi hráči," uvedl dále. Na to je čas do 31. července.

"Velkým problémem je pro nás dlužná částka za ledy, která dostává do nepříjemné situace nás i provozovatele stadionu. Věřím v podporu města a že se nám podaří dostat druhou polovinu dotace, bez ní nebudeme schopní naplnit plánovaný rozpočet," přiznal Vobecký na rovinu.

"Máme nějaký plán, který vychází z loňska, přičemž se držíme při zemi, abychom neslibovali hory doly. Chceme platit to, na co máme, kádr se snažíme stavět rozumně tak, abychom ho ufinancovali. Případně bychom pak řešili nějaké posílení v průběhu sezóny, pokud by to bylo možné," nastínil další záležitosti Pavel Šíma.

Podle něj by měl být rozpočet koncipovaný zhruba na 7 milionů korun na sezónu, jednou z důležitých položek ale bude druhá polovina dotace od města. "Pokud by nám město druhou část dotace neposkytlo, hrozí, že bychom museli přihlásit pouze krajský přebor, jelikož bychom 2. ligu zkrátka nebyli schopní hrát," doplnil, ačkoliv klub k 15. květnu podal druholigovou přihlášku. O této podpoře bude jednat zastupitelstvo města 16. června.

I přesto už ale Slovan odhalil několik jmen, která má na novou sezónu podepsaná. "Zveřejnili jsme jich zatím 15, ty už mají podepsané smlouvy a jsou finančně vyrovnaní za loňskou sezónu. Další pak přibydou od srpna, celkově máme devět obránců, tři brankáře a 12 útočníků. Myslím, že nám chybí dva, maximálně tři útočníci, případně bychom zvažovali ještě jednoho beka, pokud by byl opravdu zajímavý za rozumnou cenu," pokračoval v tiskové konferenci Miroslav Kanis.

Ten by měl být sportovním manažerem a zároveň hlavním koučem. K ruce mu budou Milan Buďa a Jaroslav Linet. Na lavičce tak nadále nejspíš nebude působit Jaroslav Roubík. "Jarda dostal nabídku jako loni, ale dojíždí z Prahy a za současných podmínek je to pro něj velmi komplikované a nezvládl by to. Vyšší nabídku jsme mu bohužel dát nemohli. Mrzí nás to, chtěli jsme ho tu, fungovalo to, ale nedá se nic dělat. Nechali jsme si to ještě nějakým způsobem otevřené, kdyby se našla nějaká možnost jak to zvládnout. Pak bychom do toho samozřejmě šli," dodal Kanis. Ten by měl se svým týmem vyjet na led poprvé 5. srpna.

Prozatím zveřejněná jména v kádru HC Slovan Ústečtí Lvi

Brankář:

David Stahl

Obránci:

František David, Pavel Gottfried, Filip Mareš, Jakub Naar, Jakub Trefný, Richard Záruba.

Útočníci:

Adam Gajarský, Jiří Špaček, Tomáš Bernat, Martin Dubský, Štěpán Kuchynka, Adam Mácha, Jan Rudovský, Michal Simon.