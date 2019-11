Hokejisté Ústí nad Labem si připsali šestou porážku v řadě. V Porubě padli vysoko 2:6, o debaklu rozhodla druhá třetina a také řada nevyužitých přesilovek Slovanu.

Ústí se dostalo do vedení díky Pšeničkovi, jenž využil přesilovku už ve 2. minutě, to bylo ale snad jediné pozitivum. Domácí postupně odskočili až na 6:1, až v závěru snížil Matyáš Svoboda, jenž se po roce vrátil do Ústí na dvouměsíční hostování z Chomutova. "Zápas jsme měli dobře rozehraný, kupodivu jsme dostali i dost přesilovek. Ta první byla dobrá a využitá, další už nikoliv," hodnotil po utkání asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. "O výhře rozhodla druhá třetina, kdy jsme hráli přesilovku, ale domácí dali v oslabení gól. Pak jsme měli šanci i v pěti proti třem, jenže Poruba to přečkala a vzápětí přidala další gól."