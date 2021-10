„Pro nás naprosto parádní zápas. V první řadě bych mohl poděkovat fanouškům Vsetína, ty byli úplně špičkový, hrálo se před suprovou atmosférou. My jsme dnes po dlouhé době podali dobrý výkon, jak obětavě, tak i takticky, a také se k nám přidalo, že jsme dali tři branky. Moc si ceníme, že jsme vyhráli s tak silným soupeřem jako je Vsetín a udělali jsme tady dva body,“ rozplýval se ústecký lodivod Jaroslav Roubík.

Další smutný příběh napsala na domácím kluzišti Kadaň. Ta zatím doposud nevybojovala ani bod a deka už je evidentně na jejích hráčích hodně silná. Kadaň totiž od Frýdku-Místku inkasovala debakl 1:8.

„Od začátku to pro nás nebylo jednoduché, Frýdek-Místek nás přehrával a mělo to jednostranný průběh. Soupeř hrál lépe než my a připadá mi, že zkrátka nemáme takovou sílu jako zpočátku. Utkání na domácím ledě jsme hráli většinou slušně a vyrovnaně. Tentokrát nám Rysi odskočili a zaslouženě vyhráli,“ řekl zkušený domácí kouč Vladimír Růžička.

Litoměřická hokejová paráda má další díl! Kališníci si tentokrát doma vyšlápli na pražskou Slavii, kterou v dramatu nakonec přetlačili 4:3. Rozhodující trefu, která znamenala tři body a pojištění druhého místa v tabulce dal dvě minuty před koncem Přikryl.

„Věděli jsme, že Slavia neprožívá výsledkově úplně dobré období, proto jsme do toho chtěli vletět od začátku hodně aktivně. Částečně se nám to i dařilo, ale bohužel jsme udělali hrubé individuální chyby, a přestože jsme měli střeleckou převahu, tak jsme prohrávali 3:1,“ popisoval litoměřický Daniel Tvrzník a přidal:

„O to víc si cením toho, že to kluci zvládli. Ještě jsme přidali na forčeku, i když to bylo chvílemi ve druhé třetině už hodně hektické. Nakonec jsme to zvládli otočit a zaslouženě získali tři body, protože myslím, že jsme byli celý zápas aktivnější. Otočit zápas z 1:3 na 4:3 proti tak kvalitnímu týmu je pro nás hodně cenné.“