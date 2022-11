Do prodloužení dotáhly své zápasy na kluzištích soupeřů Ústí nad Labem a Chomutov, naopak Děčín i Most zůstaly doma bez bodu. Nejhůře dopadl Jablonec, který dostal v Letňanech devět branek.

Také Ústečtí mohli ze svého výjezdu do Benátek vytěžit víc, v souboji dvou loni ještě prvoligových celků totiž vedli 2:0 a 3:1. Domácí ovšem dokázali srovnat, v prodloužení ale vystřelil svěřencům Jana Čalouna a Martina Štěpánka bonusový bod Radim Záruba.

„Jsme rádi, že bereme extra bod, s dnešním výkonem ale nejsme v žádném případě spokojení,“ zlobil se po utkání první jmenovaný z trenérského dua. „Začali jsme hodně aktivně. V podstatě jsme soupeře k ničemu nepustili, vedli jsme 2:0. Nesmyslnými vyloučeními jsme ale inkasovali, čímž Benátky snížily na 1:2. V tu chvíli jsme přestali hrát a ve druhé třetině byl soupeř jasně lepší. V závěrečné části hry se hrál hokej nahoru-dolů, bylo to hodně vyrovnané,“ popisoval průběh střetnutí a pasáže, které se mu nezamlouvaly.

Oslabená Sluneta v Brně smolně padla trojkou tři sekundy před koncem

Vcelku negativní musel být po utkání také chomutovský trenér Kamil Koláček, ačkoliv i jeho svěřenci dokázali bodovat. „Začali jsme dobře, ale bohužel hrála jen jedna lajna, což je v téhle soutěži málo. Ostatní se nebyly schopné přidat a nemůžeme spoléhat, že nám zápas vyhraje jedna lajna, když jí další nepomůžou a nepodpoří ji,“ láteřil poté, co jeho svěřenci padli v Písku rovněž v prodloužení 3:4.

Špatné dvě úvodní třetiny prohrály duel také Mostu, který nestačil na lídra z Příbrami, jemuž podlehl 2:5. „Příbram tady ukázala, že není lídrem druhé ligy nadarmo. Nám úvodní dvě třetiny absolutně nevyšly, všude jsme byli druzí, nevynikali jsme ani v osobních soubojích. To pomohlo hostům si vytvořit dostatečný náskok, který si zkušeně pohlídali,“ krčil rameny Lukáš Bednařík, šéf mosteckého celku. „Druhá liga ukazuje ohromnou kvalitu a nám poslední zápasy nevyšly podle představ. Věřím, že do dalších střetnutí se to zlepší,“ dodal.

Pro změnu třetí třetina zlomila vaz Děčínu, jenž hostil na svém ledě Vrchlabí. Medvědi vedli po 40 minutách 3:2, jenže v posledním dějství inkasovali hned čtyřikrát, z toho třikrát během úvodních pěti minut závěrečné dvacetiminutovky. Hosté z Krkonoš si tak odvezli výhru 6:3.

FOTO, VIDEO: Béčko Svádova spadlo na dno III. třídy, rezerva Chabařovic slavila

„Prohráli jsme, ale celé mužstvo zaslouží uznání. Hráli jsme proti mužstvu, které má momentálně formu. Po dvou třetinách jsme vedli 3:2, byly to naše dvě nejlepší třetiny v ročníku. Nabádali jsme hráče, že musíme hrát ještě 20 minut stejně, hlavně dobře bránit. Bohužel v prvních dvou minutách jsme udělali dvě fatální chyby. Za další tři minuty jsme dostali další branku. Přesto jsme se nechtěli vzdát, nějaké šance tam byly, ale soupeř si náskok již pohlídal,“ řekl po zápase šéf děčínské lavičky Tomáš Mareš.

Nevedlo se ani poslednímu severočeskému zástupci, jabloneckým Vlkům. Ti schytali v Letňanech debakl 3:9. Liga pokračuje už v sobotu, Ústí míří do Příbrami (16.00), Jablonec do Písku (17.00) a Děčín do Tábora (18.00). Most a Chomutov se představí doma, Lvy čeká souboj s Vrchlabím, Piráti přivítají Hronov (oba 17.30).

Hokej, 2. liga - západ, 13. kolo:

Benátky nad Jizerou – Slovan Ústí nad Labem 3:4pp (1:2, 2:1, 0:0 – 0:1p).

Branky a nahrávky: 17. Bříška (L. Tondr), 34. Zumr (Mrkvička, Bříška), 38. Šafránek (M. Tondr, Dvořák) – 10. Costa (Prošek, Tůma), 14. Rudovský (Drtina), 32. Drtina (Rudovský), 63. Záruba (Kučera).

Písek – Piráti Chomutov 4:3pp (0:2, 3:0, 0:1 – 1:0p).

Branky a nahrávky: 23. Matiášek (Prášek, Dudáček), 27. Hrakholski (Macháček, Hollar), 40. Volf (Novák), 65. Radoš (Pouzar) – 1. Lukeš (Chrpa, Matai), 4. Chrpa (Hübl, Charousek), 53. Matai (Chrpa, Hübl).

Děčín – Vrchlabí 3:6 (1:0, 2:2, 0:4).

Branky a nahrávky: 8. Macek (Tůma, Gottfried), 31. L. Nezbeda (TS), 38. T. Nezbeda (Kaltenböck, Brož) – 23. Krsek (Kozák), 36. Urban (Hlaváč, Bendík), 41. Chalupa (Jirků, Chrtek), 42. Hlaváč (Duran), 45. Krsek (Tatar, Kynčl), 60. Chrtek

Most – Příbram 2:5 (0:2, 0:2, 2:1).

Branky a nahrávky: 55. Písařík, 57. Böhm (Mical, Urban) – 4. Hasman, 13. Eret (Gengel, Urban), 22. Hasman (Šinágl, David), 26. Káník (Zedek, Eret), 50. Gengel (Havlín, Saňa)

Letňany – Jablonec 9:3 (2:0, 4:2, 3:1).

Branky a nahrávky: 5. Kropáček (Fiala), 13. Hozák (Kastner, Kolařík), 24. Řepík (Kastner, Hozák), 32. Hozák (Kellerstein, Arnošt), 32. Chalupa (Hrala, Kropáček), 34. Lytvynov (Kellerstein, Wojnar), 44. Kastner (Čížek, Hozák), 51. Kropáček (Wojnar, Havelka), 57. Turek (Havelka, Kropáček) – 30. Foerster (Jursa, Dušek), 33. Maďar (Foerster, Kačírek), 49. Špaček (Dušek).