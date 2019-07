Dočkali se. Ústečtí hokejisté v pondělí poprvé vyjeli na led. Trenéři Tomáš Mareš a Vladimír Evan měli k dispozici 23 hráčů do pole a tři brankáře.

Ústeckých zimním stadionem se znovu proháněli hokejisté. Prvoligový HC Slovan se začal připravovat na sezónu 2019-2020. Hned v pondělí absolvovali hráči dva tréninky na ledě. „První trénink byl samozřejmě zaměřen na seznámení se s novou výzbrojí. Další tréninky budou zaměřeny hlavně na herní činnosti útočníků a obránců. Hlavně nám půjde o získání potřebné kondice, bude to hodně o bruslení,“ řekl hlavní trenér Tomáš Mareš.

Hráči oblékli bílé, modré, žluté, zelené a červené dresy a začali plnit pokyny trenérské dvojice. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první trénink po dlouhé přestávce bez bruslení, nebyl pohyb po ledě úplně optimální. „Začátky jsem vždy těžké, seznamuji se s hokejkou, ledem i výstrojí. První tréninky na ledě jsou vždy obtížné, věřím, že to bude lepší a lepší,“ sdělil usměvaný útočník Jiří Severa.

Nejen hráči v poli měli tyto pocity. Velmi podobně pondělní trénink prožíval brankář Martin Volke. „Bylo to klasické trápení, měli jsme tři týdny dovolené. První tři čtyři tréninky jsou náročnější, pak se do toho člověk dostane a je to lepší,“ řekl zkušený gólman.