Se snahou navrátit Slovan do profesionálního hokeje by totiž měl na ledě pomoct také veterán Jaroslav Roubík, jenž by mohl obout brusle poprvé od října 2019, mimo rozlučkový exhibiční zápas v únoru 2020, kdy ukončil svou profesionální kariéru.

"Jsme v jednání a vypadá to, že to dopadne, a ještě Slovanu pomůžu," řekl exkluzivně Deníku 44 letý útočník. Ten se z ledu přesunul na střídačku, kde působil jako asistent trenéra, a byť se během téměř tříleté pauzy udržoval, úplně jednoduchý návrat nečeká. "Bude hodně záležet na tom, jak moc si budu na trénincích nakládat. Musím začít postupně," zůstal opatrný rekordman, který v I. hokejové lize překonal metu 1 000 odehraných zápasů i 1 000 kanadských bodů.

ZLATÍ TRENÉŘI

Z lavičky budou na tým dohlížet trenéři, kteří už si v minulosti tuto pozici v ústeckém Slovanu vyzkoušeli, jako hráči navíc zaznamenali zlaté úspěchy. Jsou jimi olympijský vítěz z Nagana (1998) Jan Čaloun a mistr světa z Petrohradu (2000) Martin Štěpánek.

"Oba trenéři jsou dlouhodobě spjati s ústeckým Slovanem. Znají dobře místní prostředí a jsou ústeckými patrioty. Klub věří, že sestaví silný a kvalitní kádr, který bude favoritem 2. ligy, i přesto, že v letošní sezóně 2. ligy bude určitě hodně ambiciózních celků," stojí v oficiálním prohlášení ústeckého klubu.

Čaloun vedl Slovan jako trenér v sezóně 2018/2019 spolu s Vladimírem Machuldou, na lavičce ovšem vydržel pouze 12 zápasů. Nahradil ho Tomáš Mareš, jemuž dělal asistenta právě Martin Štěpánek. Po svém konci na střídačce působil olympijský vítěz mimo jiné i jako sportovní jednatel ústeckého klubu, Štěpánek se v Ústí věnoval především mládeži.

