Ústí n. L. - I čtvrté letošní derby mezi hokejisty Ústí nad Labem a Litoměřic má jednoznačného vítěze. Stadion znovu nepovolil Ústeckým více než dvě branky, a poslední letošní derby opanoval na ústeckém ledě jasně 5:2.

Kališníci začali skvěle a už ve 2. minutě je poslal do vedení Šik. Ústí ale dokázalo ještě do první sirény vývoj otočit, nejprve srovnal Krliš, skóre na stranu domácích pak z dorážky převrátil Melka. Hostům se však náramně vyvedl vstup do prostředního dějství. Nejprve bleskově srovnal Kadlec, do vedení pak Litoměřice poslal exústecký kanonýr Jan Kloz. V závěru periody navýšil na 4:2 Jícha, dvě a půl minuty před koncem utkání pak dokonal ústecké dílo zkázy druhou brankou v zápase opět Kloz.

Ústí tak prohrálo všechna čtyři letošní derby, v žádném nedokázalo vstřelit víc, než dva góly (1:6, 2:4, 2:6, 2:5) a i nadále zůstává předposlední. Litoměřice naopak díky další výhře poskočily už na pátou příčku, navíc před svými pronásledovateli mají zápasy k dobru.

„Na derby je atmosféra vždycky dobrá, i tentokrát přišlo více lidí, než obvykle, bohužel jsme se jim neodvděčili výkonem," smutnil po utkání asistent domácího trenéra Martin Štěpánek. "My se na toto utkání připravovali, ale vůbec se nám nepovedlo. Takové zápasy se hrají jinak, já osobně jsem z dnešního výkonu mužstva zklamaný,“ dodal.

„Z návštěvy jsem byl trochu zklamaný, ale Ústí přeji, aby se to tady nakoplo a diváci si cestu na zimák opět našli,“ hodnotil hostující kouč Daniel Tvrzník, který zde kdysi ještě jako ústecký hráč zažíval návštěvy přes pět tisícovek diváků. Spokojen byl s tím, že jeho celek ovládl všechna čtyři derby. „Ze všech derby máme 12 bodů, takže myslím, ze musíme být spokojení. Dnes jsme do zápasu vstoupili dobře, ale potom jsme začali hrát trochu lehkovážně. Později jsme si to už pohlídali a zápas jsme rychle otočili,“ doplnil hodnocení utkání.

Hokej, Chance liga, 47. kolo:

Slovan Ústí n. L. - Stadion Litoměřice 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Krliš, 19. Melka (J. Veselý, Roubík) – 2. Šik (J. Dvořák, Jebavý), 22. M. Kadlec (T. Kvapil), 24. J. Kloz (Helt, Dluhoš), 36. Jícha (Helt, Pavlas), 58. J. Kloz (Pavlas, M. Kadlec)

Rozhodčí: Grech, Luczków – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 1 007.

HC Slovan Ústí nad Labem: Pavlát – Buchtela, Hes, Weinhold, Blaha, M. Zdvořáček, Mert, Zukal – J. Veselý, Roubík, Melka – Chlouba, Šťovíček, D. Merta – T. Jandus, Schwamberger, Krliš – Tůma, Davídek, Chrpa.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Pavlas, Strejček, T. Kvapil, A. Rulík, Jebavý, Dluhoš – M. Kadlec, J. Kloz, Korkiakoski – Helt, Jícha, Eret – J. Dvořák, M. Havelka, Šik – Jirásek, Sklenář.

Ladislava Králová