„Jsme maximálně spokojení. Porazili jsme silného soupeře, jemuž jsme se přiblížili v tabulce. Myslím, že jsme podali kvalitní výkon. Zápas byl podobný jako v Táboře. Obě mužstva kvalitní. Utkání se muselo líbit, bylo to drama až do konce. Rozhodli jsme při hře bez brankáře, o to je ta výhra taková sladší,“ rozplýval se spokojený asistent ústeckého kouče Martin Štěpánek.

Děčín doma proti Příbrami bojoval v závěru alespoň o bod. Nakonec ale druhému celku tabulky podlehl 3:5.

„Jelikož jsme v Příbrami vyhráli, tak jsme si věřili. Ale hosté potvrdili kvalitu. Nám se nedařilo v koncovce,“ řekl Jan Havlíček, manažer HC Děčín, který je aktuálně jedenáctý. „Moc spokojení nejsme, jelikož chceme do play-off. Ale měli jsme těžký los, tak snad se v dalších zápasech bodově zvedneme,“ věří.

Severočeské nezdary: Ústí padlo v Opavě, Děčín s posledním

Neuspěly ani Most a Chomutov. První jmenovaný celek podlehl v Benátkách nad Jizerou vysoko 4:9. „Celé utkání se odvíjelo od našeho špatného začátku. Během chvíle jsme po našich chybách prohrávali 0:4. Takto nemůžeme začínat,“ nebyl spokojen trenér Petr Rosol.

Spokojenost nevládla ani v Chomutově, který doma prohrál s lídrem z Letňan 1:5. „Gratuluji soupeři k výkonu. Hrál dobře, bojoval a měl lepší nasazení. Jejich hráči u brány využili šance, co jsme jim nabídli. Oni nám nenabídli skoro nic, proto těch našich šancí bylo málo. Je mi to líto směrem k divákům, kterých přišlo hodně a my jsme se jim výkonem za to neodvděčili. Musíme se nad tím zamyslet,“ litoval trenér Pirátů Kamil Koláček.

Tři cenné body doma vydoloval Jablonec, který se trápí v dolní části tabulky. Vlci zaskočili pražskou Kobru, kterou porazili 5:1. „Utkání jsme odehráli velice zodpovědně. Konečně se nám podařilo hrát dobře do obrany. Hodně důležitá výhra,“ zdůraznil jablonecký trenér Jan Šuráň.