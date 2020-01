V předsezónních ambicích se mluvilo o vylepšení loňského umístění, zatím ale Slovan opět ztrácí, v čem je podle vás hlavní problém?

Hlavní problém vidím v omezeném rozpočtu klubu, s tím souvisí skladba kádru mužstva. V letošní sezoně máme jedno z nejmladších a nejméně zkušených mužstev. Jsou kluby, kde mají také mladé hráče, ale mají v kádru několik hráčů kolem 30 let a více, zatímco u nás je nejstarší Vladimír Brož.

Chance liga byla několik let nesestupová, nebylo podle vás lepší dát šanci zdejším odchovancům, kteří se mohli vyhrát a být oporami do dalších sezón?

Bohužel nebylo, protože se tu za ty 3 sezony neukázal nějaký hráč, který by tu soutěž mohl pravidelně hrát. Několik odchovanců zde příležitost dostalo, ale tu kvalitu neprokázalo. Zásadní problém vidím v tom, že se tu nehrají několik let nejvyšší soutěže mladšího dorostu a juniorů.

Tým opouští další jméno, tentokrát Ondřej Smetana. Znamená jeho stěhování, podobně, jako v závěru minulé sezóny, že klub už je smířený s tím, že předkolo play-off nebude?

Každý kdo hokeji aspoň trochu rozumí, si umí spočítat, že postup do předkola play-off je v současné době sci-fi a stěhování Ondry Smetany v tom nehraje vůbec žádnou roli.

Fluktulace hráčů je opět velká, to asi pro trenéra není úplně ideální, souhlasíte?

Ideální to v žádném případě není, ale takový je někdy život, takový je někdy sport, takový je někdy hokej.

David Merta byl dlouho veden jako zraněný hráč, nakonec skončil a nyní působí v ústeckém florbale, zaznamenal jste tento přesun?

David Merta skončil s kariérou z vlastní vůle, vybral si pro něj zřejmě perspektivnější zaměstnání, já mu jenom mohu přát úspěšnou budoucnost.

V průběhu sezóny jste se přesunul i do role sportovního manažera, máte nějaký vliv na výběr hráčů, kteří do Ústí přijdou nebo z něj odcházejí?

Vliv na výběr hráčů určitě mám, důkazem jsou nějaké odchody i příchody hráčů.

Výrazným plusem letos jsou bezesporu brankáři, co říkáte na jejich výkony?

Musím říci, že jsme letos opravdu spokojeni s výkony brankářů a doufám, že tak budou pokračovat do konce sezony.

Trénují pod Ondrou Pavelcem, vy máte k ruce ústeckou ikonu Jardu Roubíka, v takovém trenérském štábu musí být radost pracovat…

To, že jsme spokojeni s výkony brankářů je zásluha jak Ondry Pavelce, tak Martina Volkeho. Co se týká Jardy Roubíka, je to pracovitý trenér stejně jako byl hráč. Našim mladým hráčům předává dostatek zkušeností.

Máte relativně mladý tým, nejstarším hráčem je 29 letý Brož, nechybí týmu nějaký lídr? Hráč, kterého by mladí poslouchali na ledě a makali celých 60 minut…

Nechybí tu lídr, ale několik lídrů. V každém mužstvu se mladí od lídrů učí, u nás tomu tak bohužel nelze.

Ztráta na předkolo je velká, diváků ubývá, někteří lidé mluví o prodeji licence po sezóně… Jak restartovat ústecký hokej, aby zase patřil mezi TOP sporty ve městě?

Ztráta na předkolo je nyní výrazná a proto si myslím, že kolik chodí diváků, je odpovídající. Asi by jich chodilo více na Budějovice, Vsetín,Chomutov než na mužstva v dolní části tabulky. Dnešní sport je jednoznačně o financích, pokud se zde podaří navýšit rozpočet, k restartu určitě dojde a strašně bych si to stejně jako většina fanoušků přál.