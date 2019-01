Havířov - Hokejisté Ústí nad Labem prožili ve Slezsku hororový večer. Domů si odváží příděl 1:9.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Ústeckému Slovanu se výjezd do dalekého Havířova vůbec nepodařil. Domácí hokejisté otevřeli skóre už ve 4. minutě, chvíli na to zvýšil na 2:0 ve vlastním oslabení kapitán Maruna, jenž si nakonec připsal gól a čtyři asistence. Slovan sice chvíli na to kontroval, ve svém debutu za ústecký celek se trefil Martin Šťovíček, to ale bylo ze strany Ústí vše.

Domácí nasázeli v každé třetině tři branky, do statistik se nakonec zapsalo 12 ze 16 hráčů a Slezané zvítězili vysoko 9:1. Ve vzduchu visela i pověstná desítka, kterou si žádalo domácí obecenstvo, a Havířovští měli na její zkompletování více než 11 závěrečných minut, Slovan se však potupě ubránil.

Žlutomodří si však tento výjezd za rámeček nedají, v závěru totiž nevyužili ani pětiminutovou početní výhodu, v níž navíc sami málem inkasovali. Drobnou útěchou tak může být alespoň úspěch Litoměřic v Kadani, díky kterému má Ústí na poslední celek tabulky stále šestibodový náskok.

Chance liga, 44. kolo:



Havířov - Slovan Ústí 9:1 (3:1, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. L. Bednář (Maruna), 8. Maruna (Pořízek), 13. L. Bednář (Maruna, Haas), 26. Chroboček (R. Veselý, Matai), 35. L. Bednář (Maruna, Matai), 37. Bořuta (Maruna, Haas), 46. Kotala, 49. Pořízek (Gřeš, Kotala), 49. Bambula (Cihlář, O. Procházka) – 8. Šťovíček (D. Merta, Davídek)

Rozhodčí: Ondráček, Obadal – Bartek, Bubela. Diváci: 1049.

AZ RESIDOMO Havířov: Bláha (Matoušek) – Matai, Chroboček, Bořuta, Dudek, Rašner, Kachyňa, Mrowiec – Rehuš, F. Seman (A), R. Veselý – L. Bednář, Maruna (C), Haas (A) – Kotala, Pořízek, Gřeš – O. Procházka, Cihlář, Bambula.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stezka (40. Groh) – Blaha, Buchtela, Weinhold, Březák, Hes, Zukal, Mert, Gottfried (A) – Melka (C), Roubík, Chrpa – Davídek, Šťovíček (A), D. Merta – Planý, Tůma.