Jaké to je hrát vrchol extraligové sezony bez fanoušků? Tristní. Týmy to cítí…

"Ty diváci chybí, dělájí atmosféru v play off, ale bohužel letošní sezona je taková jaká je," povzdechl si po prvním duelu předkola play off trenér Hradce Vladimír Růžička. Jeho protějšek to viděl stejně.

"Samozřejmě diváci chybí, ale už jsme si zvykli, když od začátku sezony jsou omezení ve sportu," vidí kouč Vervy Vladimír Országh. Lítvínov ztrácí v sérii hrané na tři vítězná utkání 0:1. Ve čtvrtek má šanci nepříznivý stav zkorigovat. Zvládne to?