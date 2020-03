Jak se zrodilo vaše ústecké angažmá?

Na konci přestupového období se mi vedení Vrchlabí vyřídilo střídavý start do Ústí. Se mnou do Ústí šli také Pavel Mrňa a Martin Vágner, kteří tu odehráli více zápasů. Teď, před koncem sezóny, oslovilo vedení Slovanu Vrchlabí, zda bych mohl pomoct na pár zápasů. Vrchlabí to povolilo, já to kvituji, protože zápasy Chance ligy jsou pro mě z brankářského hlediska náročnější. Čelím daleko více střelám než ve Vrchlabí.

Po minulém zápase jste říkal, že jste byl hotový po deseti minutách. Jaké to bylo proti Kadani?

Fyzicky jsem se cítil lépe, bylo to už lepší. Přišlo mi, že si Kadaň vypracovala méně šancí než Benátky, takže to bylo klidnější.

Ve které třetině jste měl nejvíce práce?

První třetina byla v pohodě. Ve druhé si mnoho šancí soupeř nevypracoval. Ve třetí třetině jsem měl hodně práce, to mi nebylo úplně dobře. Inkasoval jsem tři branky, což nebylo příjemné. Naštěstí jsme zabojovali a zápas vyhráli.

Po jednom výjezdu za branku jste se špatně domluvil se spoluhráčem a málem z toho byl gól…

Je pravda, že ještě s obránci nejsem přesně domluvený na tom, jak budeme řešit některé situace. Musíme si k tomu něco říct, aby z toho nebyly komplikace v dalších zápasech. Kadaň tohoto zaváhání nedokázala využít. Jiní soupeři by ale mohli.

Jak to máte s dojížděním do Ústí?

Bydlím v Litvínově, takže z Litvínova dojíždím do Ústí. Se Slovanem momentálně i trénuji a budu tu do posledního zápasu, tedy do sedmého března. Pak se budu hlásit zpátky ve Vrchlabí. Pokud chytám za Vrchlabí, tak tam přebývám a domů jezdím v případě, že máme volno.

Ve Slovanu se brankářům věnují Martin Volke a Ondřej Pavelec, už jste spolu trénovali?

Na tréninky chodí Martin Volke, na zápase s Benátkami tady byl Ondra Pavelec. Ten mi po zápase k mému výkonu něco řekl. Názor od každého, kdo brankářskému řemeslu rozumí, je pro mě cenný.

Sledoval jste výkony Ondřeje Pavelce v NHL?

Jasně, vím o jeho kariéře, sledoval jsem ji. Každý mladý gólman by se chtěl dostat do NHL.

Jste rád za to, že vám může poznatky předávat právě on?

Ano jsem. Kdo jiný by mi měl předávat rady než brankář, který chytal v NHL.

Slovan se hodně změnil za tu dobu, co jste tu nebyl, že?

Nejlepší to bylo ten první rok, který jsem tu byl. Postoupili jsme přes Kladno, chodilo velké množství diváků. V současné době sem tolik lidé nechodí, tribuny jsou prázdné. Asi tu není tolik peněz, jako bývalo dřív. Nechci se nikoho kluků dotknout, ale určitě tu nejsou tak kvalitní hráči jako tehdy, například Petr Tenkrát nebo Jaroslav Roubík.

Divácká podpora v Ústí a ve Vrchlabí srovnat nejde?

Do toho se vůbec pouštět nechci. Fanoušci ve Vrchlabí nám vždy připraví parádní atmosféru. Nejlepší na tom bude to, že v play-off se to ještě vygraduje. Atmosféra bude na úplně jiné úrovni. Fanoušky máme ve druhé lize nejlepší.

O sportovních ambicích Vrchlabí jsem se bavil i s Martinem Vágnerem. Cítím to správně, že jedině postup je brán jako úspěch?

Asi to tak bere veřejnost. Ale bude to velmi náročné, protože v play-off se bude hrát úplně jiný hokej. Bude to o bojovnosti, musíme do těch zápasů dát úplně všechno. Fanoušci budou našim šestým hráčem.

Ve vyřazovacích zápasech bude brankář číslo jedna?

Předpokládám, že ve Vrchlabí budu v play-off jednička. Ve Vrchlabí se nyní rozchytá můj kolega Martin Abrahám. Chceme, aby byl připravený, kdyby se cokoliv stalo.