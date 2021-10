Stíhací jízda kališníků za vedoucí Třebíčí pokračuje i po osmém kole. Naopak ústecký Slovan daroval body dalšímu outsiderovi, Kadaň zůstává stále bez bodu.

„Jsme rádi, že si vezeme z venkovního a velice těžkého utkání tři body. Po té dlouhé cestě jsme chtěli hrát hodně opatrně a dostat se do zápasového tempa. Paradoxně jsme šli v první části do vedení a i přes oslabení se nám nakonec podařilo vyhrát a domů odjíždíme spokojeni,“ hodnotil výhru 3:2 v daleké Porubě trenér Litoměřic David Bruk.

Kadaň ztratila doma slibně rozehraný zápas se Sokolovem a i po osmi zápasech zůstává bez jediného bodu. „Máme za sebou osmé kolo soutěže a podle mého jsme odehráli zatím nejlepší zápas. Ačkoliv jsme hráli velice dobře, bohužel jsme opět v pozici poražených. Musíme postupovat krok po kroku, pro kluky je to hodně těžké, makají, jak to jen jde, ale máme v kádru hodně mladých hráčů. Když to tak řeknu, tak kluci se v podstatě učí hrát hokej, tohle už je velký hokej a hráči prochází tvrdým křestem,“ zůstal v hodnocení mírný trenér Trhačů Vladimír Růžička.

„Je to škoda, duel jsme měli velice dobře rozehraný a za stavu 2:1 jsme měli obrovské šance, které jsme neproměnili. Soupeř pak deset vteřin před koncem druhé třetiny srovnal a to si myslím, že zápas nalomilo. Hráči bojovali a makali, ale pořád nám chybí krok k tomu, abychom získali body.“

Další body soupeři, který byl před zápasem papírovým outsiderem, daroval ústecký Slovan, který se v Kolíně vzmohl na jediný gól a prohrál vysoko 1:5.

Hokej, Chance liga, 8. kolo:

Poruba – Stadion Litoměřice 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Korkiakoski (Réway, Houdek), 26. Vachovec (Husa, Korkiakoski) – 10. Válek (Sihvonen, Přikryl), 13. O. Procházka (Jícha, Kadlec), 48. Svoboda (Koláček, Urban).

Rozhodčí: Cabák, Marek – Gančarčík, Hranoš. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci 670. Střely na branku: 32:29.



Kolín – Slovan Ústí nad Labem 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Jankovský (Šalda, Šafránek), 20. Šafránek (Veselý, Král), 26. Krejčík (Sklenář, Čížek), 37. Šafránek (Jankovský, Král), 50. Poppel (Morong, Šafránek) – 10. Vrdlovec (Weinhold, Drtina).

Rozhodčí: Jaroš, Micka – Kokrment, Hnát. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 746. Střely na branku: 47:25.



Kadaň – Sokolov 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Routa (Steinocher), 25. Berčík (Routa), 59. Steinocher (Routa) – 23. Hašek (Rulík, Novák), 40. Šik (Šmerha, Pohl), 51. Tomi (Rohan, Zeman), 54. Tomi (Jurčík, Zeman).

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Štofa, Sedláček. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 322. Střely na branku: 26:36.