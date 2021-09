Naopak plný bodový zisk hřeje Litoměřice, které uspěly v Benátkách 3:1. Výhru jim vynesla skvělá druhá perioda, kterou vyhrál tým Davida Bruka a Daniela Tvrzníka 3:0, a také nový finský snajpr Sihvonen, jenž mířil dvakrát do černého. Prohrou začala sezónu Kadaň, která první duel kvůli nemoci nehrála. Doma padla 1:3 s Porubou. (db)

„Prohra nás hodně mrzí. Myslím si, že do půlky zápasu jsme byli lepší, ale o to nejde. Prostě jsme nedali šance, soupeř ty svoje využil a díky tomu zvítězil,“ štvalo po utkání asistenta ústeckého trenéra Jaroslava Roubíka.

Dva zápasy, nula bodů. To je vizitka ústeckých hokejistů po špatném startu do letošního ročníku I. hokejové ligy. Po zápase v Třebíči nezvládli ani domácí premiéru se Sokolovem, v níž rupli 3:4. Doplatili především na neproměněné šance, nevyužité přesilové hry a naopak branky v oslabení. Nespasily je ani trefy veteránů Jiřího Drtiny a kapitána Michala Trávníčka.

