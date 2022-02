„Vsetín měl lepší nástup, dobře bruslil a dostal se do dvoubrankového vedení, i když ty góly jsme mu nabídli sami vlastními chybami, což byla děsná škoda,“ načal hodnocení utkání na vsetínském Lapači Jaroslav Roubík. „Ve druhé části se hra vyrovnala, měli jsme v ní několik šancí, kdybychom je proměnili, vypadal by zápas úplně jinak. Bohužel domácí podržel brankář, přidali další tři trefy, čímž duel rozhodli, v závěrečné periodě už si to zkušeně pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ uznal.

Slovan tak ztratil další klíčové body, ačkoliv z Valašska se s nimi příliš nepočítalo, do konce základní části už mu chybí jen pět pokusů na to, vyhrabat se z nevyzpytatelné baráže.

ZASEKLI SE

Nezvyklý půst zažívají Litoměřice, které prohrály třetí zápas v řadě. To už se jim sice v této sezóně stalo na konci října, nyní ovšem vstřelili v oněch 240 minutách pouhý jediný gól, dvakrát za sebou vyšli střelecky naprázdno.

„Je to těžké, 179 minut jsme nedali gól, i když jsme celou sezonu neměli problém s produktivitou, tak teď jsme trochu v útlumu. Myslím, že jsme oproti předchozím duelům hráli lépe do obrany, ale nedaří se nám jednoduchá dorážka a nedáváme ty laciné góly. Na druhou stranu je potřeba říct, že Slavia hrála perfektně do obrany a zblokovala nám spoustu šancí. Klukům nemohu vytknout nasazení a bojovnost, ale bohužel to nevyšlo,“ řekl kouč Litoměřic Daniel Tvrzník.

Hokej, Chance liga, 46. kolo:

Vsetín – Slovan Ústí 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).

Branky a nahrávky: 8. Pitule (Hořanský), 11. J. Říha (Jonák, R. Vlach), 29. Jonák (Pšurný, Š. Jenáček), 38. Rob (Berger), 40. Rob – 40. T. Urban (Trefný).

Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Polák, Kráľ. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1 000. Střely: 33:22.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina (A), Záruba, Vladimír Brož (A), Š. Havránek, Trefný, E. Mareš – Trávníček (C), Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – M. Tůma, Milfait, Severa – Bernat, Grim, Jouza.



Stadion Litoměřice – Slavia Praha 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Branky a nahrávky: 11. R. Všetečka (Mikuláš Hovorka, Barák), 54. Žejdl (Poletín, Daniel Krejčí).

Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Horažďovský, Hnát. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000. Střely na branku: 17:30.

HC Stadion Litoměřice: Král – P. Marcel, Böhm, Výtisk, Holý, Jebavý, Klikorka, Černohorský – Válek, R. Přikryl, O. Procházka – Jícha, Kracík, M. Procházka – Hauser, Berka, Sihvonen – Křehlík, Rouha, Soukup.