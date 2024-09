Slovan se dostal do vedení už v 10. minutě po brance Tomáše Bernata, domácí ale dokázali odpovědět zásluhou Veselého. Ačkoliv tentýž hráč poslal ve druhé periodě domácí Lvi do vedení, ti hostující dokázali vzápětí díky třem slepeným brankám během 94 sekund skóre otočit. Jednou asistencí se na tom podílel i mladý běloruský reprezentant Sjarhijenia, který nahradil odcházejícího Martina Bláhu.

"V utkání se ukázala skutečná síla našeho mužstva, do zápasu jsme šli s tím, že si ho hlavně chceme užít, je to strašně mladý tým. Hokej začal ve velkém stylu, bylo to rychlé z obou stran. Byli jsme na to připraveni, nesesypali jsme se po dvou obdržených gólech. Ta ztráta a následné otočení nás strašně nakoplo a od té doby jsme drželi taktovku zápasu my," uvedl asistent hostujícího trenéra Milan Buďa.