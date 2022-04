Druhými bratry byli Miroslav a Jiří Setínští. Známější je druhý jmenovaný, nastoupil do 127 prvoligových utkání, Miroslav hrál v dresu Teplic pouze ve druhé lize.

Zpověď: Už hrál ligu za Teplice, na živobytí si ale dál vydělává v Kauflandu

Karel a Jiří Ženíškovi také neměli štěstí, aby si zahráli mistrovský duel spolu, povedlo se jim to pouze v třetiligovém béčku, to se psala sezona 1973/1974.

To Radek a Zdeněk Divečtí si můžou o společném zápase, který spolu odehráli za áčko sklářů, dodnes vyprávět. 8. května 1994 byl Zdeněk v brance, Radek se na blšanský trávník tehdy dostal v 79. minutě. Po zápase ale mezi chmelnicemi v teplické kabině vládl smutek, skláři prohráli 1:2. V současnosti 48letý Radek Divecký patří mezi klubové legendy, za žlutomodré nastoupil do 173 prvoligových soubojů. Ještě dnes je aktivním hráčem TJ Žitenice. Zdeněk se tolik neprosadil, v brance se objevil pouze ve 13 druholigových zápasech. Ani on ještě nepověsil kopačky na hřebík, registrovaný je v Srbicích.

Karel a Petr Kodešové byli na Stínadlech pátou bratrskou dvojicí. Karel naskočil na jaře do duelu proti Spartě, další start už ale nepřidal. „Proslavil" se spíše tím, že figuroval v úplatkářské aféře, dokonce ho stihl trest v podobě zákazu činnosti. Po jeho skončení obléká dres Sokola Unčín. Petr nyní ukazuje své kvality v Hradci Králové, v Teplicích měl pověst hráče, který se nebojí tvrdých soubojů, avšak často z nich odchází s karetním trestem.

Bratrské dvojice v FK Teplice



1. Vlastimil a Slavoj Havlíčkové (oba brankáři)

Vlastimil v teplickém týmu 1945-1956 - 174 utkání, z toho 79 prvoligových.

Slavoj v teplickém týmu 1953-1961 - 162 utkání, všechny druholigové.



2. Miroslav a Jiří Setínští

Miroslav v teplickém týmu 1963-1964 - 35 druholigových utkání.

Jiří v teplickém týmu 1965-1975 - 127 prvoligových utkání.

Spolu si v teplickém týmu nezahráli.



3. Karel a Jiří Ženíškovi

Karel v teplickém týmu 1968-1973 - 21 prvoligových utkání.

Jiří v teplickém týmu 1973 - 1980 - 72 mistrovských utkání, z toho 51 prvoligových.

Spolu si zahráli pouze v B-týmu ve 3. lize v sezóně 1973/74.



4. Radek a Zdeněk Divečtí

Radek v teplickém týmu 1992-2004 - 244 mistrovských utkání, z toho 173 prvoligových.

Zdeněk (brankář) v teplickém týmu 1994 - 13 druholigových utkání.

Zatím jediná bratrská dvojice, která spolu hrála v jedné chvíli v mistrovském utkání.



5. Karel a Petr Kodešové

Karel v teplickém týmu má 1 start v roce 2013 proti Spartě.

Petr v teplickém týmu 2015-2020 - 55 mistrovských utkání.

Spolu si v teplickém týmu nezahráli.



6. Tadeáš a Matyáš Vachouškové

Tadeáš 1 prvoligový start, minulý rok proti Plzni.

Matyáš 1 prvoligový start proti Bohemians.

Spolu si zatím mistrovský zápas nezahráli.



Tabulku vypracoval Pavel Nohál