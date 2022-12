Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

Byla to krásná „odveta" za odvolané trestné střílení, které v první polovině utkání bylo nařízené proti Slovanu. „Přišlo mi normální říct rozhodčímu, že ho má odvolat, když mu nepředcházel faul. Louny s námi sdílely autobus i kabinu, jsme kamarádi. Moc si vážím, že jsme se všichni takhle chovali. Myslím si, že trenéři se takhle musí chovat, protože jdou dětem příkladem. Cennější je ale gesto pana Kotěšovského, vždyť Louny by do dalších bojů získaly výhrou určitou výhodu," říká kouč Teplic Petr Mašek.

Dramatický závěr duelu s celkem DAB Dunaújváros:

Zdroj: Deník/František Bílek

Huskies stříbro získali i díky senzačnímu obratu v posledním střetnutí, kdy porazili díky dvěma gólům v posledních dvou minutách domácí Dunaújváros 5:4. Cestu za druhým místem mohli mít mnohem snadnější, původně byl totiž tento zápas kontumovaný v jejich prospěch. „Maďaři nepostřehli změnu v programu, k utkání se dostavili pozdě. Kontumace nás ale netěšila, i dětem jsme říkali, že si musí vybojovat body na ledě. Byli jsme proto rádi, že nám pořadatelé nabídli odehrát zápas po skončení oficiálního programu, kdy před slavnostním vyhlášením byla možnost dohrávky. Souhlasili jsme, vždyť ti malí kluci maďarský plakali, že s námi nemohli hrát," líčí Mašek.

V dohrávaném souboji Tepličtí poznali, co to je pozitivní karma. Přestože prohrávali a tlačil je čas, dokázali nakonec dát dvě vytoužené branky a skóre otočit. „Tu vítěznou na 5:4 dával Langhammer asi osm vteřin před koncem. Jenže pak jsme polevili v koncentraci a po buly nechali domácí vystřelit. Puk se odrazil od břevna před čáru, gól to nebyl. Rozhodčí ho ale uznali, my se drželi za hlavu. Trenér Dunaújvárose pak ukázal rozhodčímu, že to gól není a my se mohli radovat. Maďaři už sice nemohli získat medaili, i tak to od nich bylo hezké gesto. Celkově ten zápas měl grády, protože se hrál před zaplněným hledištěm a ve fantastické atmosféře."

Na emoce, které během turnaje všichni prožívali, prý Petr Mašek nikdy nezapomene. „Byla to báječná jízda, kterou bychom všichni v budoucnu zase rádi zažili. Odehráli jsme fantastický turnaj. Všichni kluci a holky, kteří byli v týmu, jsou moji hrdinové, na ledě nechali vždy maximum. Každému bychom přáli, aby v hokeji, který miluje, něco podobného prožil. Jsme rádi, že jsme mohli reprezentovat klub a město. Celý turnaj byl parádně zorganizovaný a to stejné můžu s radostí říct i o klubové organizaci, kterou měl na starosti Tibor Ondruš.“

Tepličtí hokejisté se svými trenéry nahráli po utkání přímo z kabiny vzkaz jedenáctiletému Adamovi Jindřiškovi, který oblékal dres HC Stadion Vrchlabí. V létě mu ale byla diagnostikovaná akutní lymfoidní leukémie. „Adamův příběh nás všechny dojal. Je nám líto, že nemůže hrát hokej, který miluje. Všichni si přejeme, aby se vyléčil a mohl ho zase hrát. A třeba proti nám! Proto jsme mu virtuálně poslali vybojované stříbro; věříme, že mu náš pozdrav dodá sílu," vzkazuje Mašek.

Výsledky



Základní skupina: Teplice - Szigeti Bikák (Maďarsko) 10:1. Branky: Nerglová 4, Bílek 3, Langhammer, Sládek, Reichenbach; Teplice - Ajkai Óriások (Maďarsko) 6:2. Branky: Nerglová 2, Ondruš, Langhammer, Sládek, Vokatý; Teplice - Hoba Bratislava (Slovensko) 6:0. Branky: Beránek 2, Bílek, Langhammer, Nerglová, Vokatý; HK Havrani Piešťany (Slovensko) 8:2. Branky: Beránek 3, Nerglová, Ondruš, Langhammer, Sládek, Vokatý; Teplice - HSS Budapešť (Maďarsko) 6:1. Branky: Beránek 3, Langhammer, Nerglová, Bílek.



Finálová skupina: Teplice - HC Košice (Slovensko) 7:3. Branky: Nerglová 2, Ondruš 2, Reichenbach, Vokatý, Bílek; Teplice - Sršne Košice (Slovensko) 6:2. Branky: Langhammer, Ondruš, Nerglová, Beránek, Bílek, Vokatý; Teplice - HK Ružinov 99 Bratislava (Slovensko) 4:8. Branky: Kuklík, Bílek, Vokatý, Langhammer; Teplice - Louny 3:3. Branky: Ondruš 2, Nerglová; Teplice - Dunarea Galati Hochei (Rumunsko) 8:4. Branky: Ondruš 3, Nerglová 2, Sládek, Beránek, Langhammer; Teplice - DAB Dunaújváros Red (Maďarsko) 5:4. Branky: Langhammer, Reichenbach, Nerglová, Sládek, Ondruš.



Sestava Teplic: Hana Konečná, Jiří Votava - Jan Ondruš (pořadateli byl vyhlášený nejlepším hráčem svého týmu), Eliška Nerglová (pořadatelé ji nominovali mezi čtyři nejlepší hráče celého turnaje), Jiří Langhamer - David Reichenbach, Jiří Beránek, Václav Sládek - David Kuklík, Matěj Vokatý, Štěpán Bílek. Trenéři: Petr Mašek a Tibor Ondruš.