V létě sice na severu Čech skládali defacto nové mužstvo, od trenéra, přes zbytek realizačního týmu až po hráče, plán ale vyšel. Vedení nastavilo možná dost odvážné ambice - účast v play-off - Slovan to ale dokázal. Pod taktovkou staronového trenéra Miroslava Macha získal kolo před koncem základní části matematickou jistotu díky výhře s Havířovem, který Slovan zdolal 3:2. Mach ale přiznal, že jeho týmu pomohla i štěstěna.

Výhra se nerodila lehce, souhlasíte?

Jednoznačně. Do zápasu jsme vstoupili hodně, slušně řečeno, rozklepaně. Máme mladý tým, bylo vidět, že kluci se bojí o výsledek. Půlku zápasu jsme byli horším týmem, ale přiklonilo se k nám štěstí. Soupeř trefil dvě tyčky.

Co byl podle vás zlom, který pomohl k obratu?

Gól na 1:2. Od té chvíle se začal poměr sil otáčet, vyrovnali jsme hru. Hodně nám pomohly přesilovky, v podstatě jsme využili tři, tedy nám pomohly ke všem našim gólům.

Po zápase byla vidět velká euforie. Věděli jste, jak hrají Frýdek-Místek a Benátky?

Nějaké zprávy jsme měli. O přestávce před třetí třetinou jsme věděli, že oba prohrávají, ale Benátky to pak stáhly na jediný gól. Po zápase jsme se samozřejmě na oba zápasy dívali a když to klaplo, ulevilo se nám.

V Litoměřicích, které jsou rozjeté, tak můžete hrát bez nervů. Spadne z hráčů tlak, jelikož se jim povedlo náročný cíl splnit?

Ten tlak byl celou sezónu. Nevím, jestli z nich hned spadne, ale myslím, že většině to pomůže.

Což by do play-off proti týmům, které mají vyšší ambice, mohla být výhoda, že? Pár favoritů už jste v minulosti vyřadili…

Stát se může cokoliv, ale může to pro nás být plus. V play-off nebudeme mít co ztratit a můžeme jedině překvapit.